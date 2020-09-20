Doğalgaz çalışmaları devam edecek

Haber: BMA

İlimiz Merkez ilçeye bağlı Karacasu beldesinde bulunan Kaplıca ve Seben Caddesi güzergahında doğalgaz çalışmaları yol sorunu sebebiyle bir türlü ilerleyemiyordu. Belediye Başkanı Celal Beydili, söz konusu sorunu ilimizi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na iletti. Bakan Karaismailoğlu’nun talimatıyla güzergahtaki tahsis sorunu çözüme kavuşturuldu.

“SAYIN BAKANIMIZA DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Beydili, “İlimizi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na beldemizde bulunan Kaplıca ve Seben Caddesi güzergahında doğalgaz çalışmalarımızı başlayamadığımızı bildirdik. Sayın Bakanımız sayesinde yolu protokol ile alarak doğalgaz çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Sayın Bakanımızı Bolu’ya davet eden Sayın İl Başkanımız ve Vekillerimize şahsım ve belde halkım adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.