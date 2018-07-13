Haber: BMA

Kadılar Mahallesinin Cadde ve sokakları ana hatlarının döşenmesinin ardından yüklenici firma tarafından çalışmalar kapsamında, Çavuşlar Mahallesi Çavuş caddesinde doğalgaz ana hat döşeme çalışmaları devam ediyor.

Dörtdivan’a doğalgaz kavuşması için göreve geldiği günden buyana özel bir çaba içerisinde olan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, İlçe Merkezinde devam eden çalışmalarını yakından takip ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hasan Uzunoğlu, “ilçemizin öncelik projelerinden doğalgaz çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek yılsonunda ilçe merkez mahalleleri Kadılar ve Çavuşlar doğalgaz kullanımına geçileceğini ve çalışmaların 2019 ‘a kadar devam ederek diğer mahallelere de doğalgaz verilmesini planlandığını söyledi. Ayrıca çalışmalar kapsamında yüklenici firma kaynaklı su kesintileri yaşanmaktadır. Doğalgaz da ana hatlar döşenene kadar vatandaşlarımızın su kesintilerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunmak istiyorum” dedi.