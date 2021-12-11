Doğalgaz çalışmasında tarihi sütun bulundu

Haber: Okay Özcan

Aktaş Mahallesi, Öney Sokak’ta doğal gaz hattı döşenmesi amacıyla ekipler tarafından sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı. İş makinesiyle devam eden kazılar sırasında, toprağın altında büyük bir taş parçası olduğu fark edildi. İş makinesi yardımıyla yerinden çıkarılan taş parçasının, tarihi bir sütun olduğu belirlendi.

Çalışmayı durduran doğal gaz ekipleri, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen müdürlük yetkililerinin ilk incelemelerinin ardından, tarihi sütun, iş makinesinin kepçesinde müzeye götürüldü. Tarihi sütunun üzerinde çizimler olduğu görüldü.