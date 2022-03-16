Doğalgaz dönüşüm işi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Belediyesi Hizmet Binalarının Doğalgaz Dönüşümü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
GEREDE BELEDİYESİ HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Belediyesi Hizmet Binalarının Doğalgaz Dönüşümü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.