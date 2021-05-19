Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak

ESKİPAZAR YURT MÜDÜRLÜĞÜ ISITMA SİSTEMİNİN FUEL OİL YAKAN SİSTEMDENDOĞALGAZ YAKAN SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE YURT MÜDÜRLÜĞÜNDE DOĞALGAZ YAKMASI SAĞLANACAK MUTFAKCİHAZLARININ DOĞALGAZ YAKAN SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ

Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak


KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Eskipazar Yurt Müdürlüğü Isıtma Sisteminin Fuel Oil Yakan Sistemden Doğalgaz Yakan Sisteme Dönüştürülmesi ve Yurt Müdürlüğünde Doğalgaz Yakması Sağlanacak Mutfak Cihazlarının Doğalgaz Yakan Sisteme Dönüştürülmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 15:55
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