Doğalgaz zammına Bolu’dan tepki

Haber: Aysun Beykoz

BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi. Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.Temmuz ayında elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yapılmıştı. Elektrik fiyatları son 3,5 yılda yüzde 122 artmış oldu. Yapılan yüzde 15’lik doğalgaz zammını öğrenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu, ilk tepkiyi gösteren siyasi lider oldu

Kılıçdaroğlu: Aklından bile geçirme

Zamlarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: ‘Bir sonraki adım, zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme! Size süre tanıdık, ‘Oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın’ dedik. Hazine’yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık!”

Bolulu sanayicilerde tepkili

İlimizde faaliyet gösteren ve doğalgaz ile tesislerini çalıştıran sanayicilerde zam konusunda tepkilerini ortaya koydular. Bolulu sanayiciler; “Her ay elektrik ve doğalgaza zam yapılıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Doğalgaza yapılan yüzde 15’lik zam bizleri zarara uğratır. Ham madde fiyatları zaten çok yüksek, birde doğal zammı iyi olmadı” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021, 09:51