Doğalgaza bir ayda ikinci yüzde 15 zam!

Haber: Esra PERÇİN

Türkiye'de çalışan birçok vatandaş, maaşlarına yüzde 15 oranında zam almayı hayal bile edemezken doğalgaz bir ay içinde iki kez yüzde 15 zam gördü! Önceki gece doğalgaz fiyatına yüzde 14,90 zam yapıldı. Yani böylece faturaya son bir ayda yüzde 32 zam gelmiş oldu! Ayrıca 1 Ağustos'ta da doğalgaza yüzde 14,97 zam yapılmıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığı bildirildi. EPDK’den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğalgaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.

YÜZDE 14,97 ZAM GELMİŞTİ

1 Ağustos’ta da konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı. Ayrıca geride bıraktığımız salı günü zam haberleri birbiri ardına gelmişti.