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13 Aralık 2018 Perşembe
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    • Doğan, Adaylık müracaatını Genel Merkeze yaptı

    Emekli öğretmen İbrahim Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu'dan Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için belgeleri MHP Genel Merkezi'ne teslim etti.

    13 Aralık 2018 Perşembe 16:22
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    Doğan, Adaylık müracaatını Genel Merkeze yaptı

    Haber: Kasım Şahin

    31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin Belediye Başkan Adayları bir bir belli olmaya başlarken ilimiz Bolu'da da Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) A. Adayları belli olmaya başladı. Kamuoyunun tanıdığı bir isim olan emekli öğretmenlerden İbrahim Doğan, MHP Genel Merkezi'ne giderek Aday Adaylığı belgelerini Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a teslim etti.

    Genel Merkeze Bolu Belediye Başkan Aday Adaylığı müracatını yapan İbrahim Doğan, daha sonra MHP Bolu İl Başkanlığı'na gelerek burada müracaat için belgelerini MHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Osman Artuç'a verdi. MHP Merkez İlçe Başkanı Artuç konuyla ilgili olarak, "İbrahim Doğan Beyefendiye çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar dileriz. Allah hayırlı uğurlu eylesin" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Emekli, öğretmen, İbrahim, Doğan, Milliyetçi

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