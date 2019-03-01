Doğan Cüceloğlu velilerle bir araya gelecek

Haber: Gönül Olutürk

İlimizin başarılı eğitim kurumlarından Bolu Final Lisesi, öğrenci ve veliler için yaptığı sosyal etkinliklerini sürdürüyor. Son olarak üniversiteye hazırlanan öğrencilerine özel olarak Eğitim Danışmanı Yazar Polat Doğru tarafından seminer düzenleyen Final Lisesi, 6 Mart Çarşamba günü de öğrenci velilerine yönelik eğitim programı düzenleyecek. Hampton by Hilton Otel’de yapılacak eğitim seminerinin konuğu ise Final Okulları Eğitim Danışmanı Ünlü Psikolog Yazar Doğan Cüceloğlu olacak.

“BÜTÜN VELİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Okul Aile Birliği ve Okul Yönetiminin birlikte organize ettiği seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan Final Lisesi Kurucu Müdürü Fatih Karataş, “Final Lisesi olarak öğrencilerimizin başarısını artırmak, onların sosyal hayatla bağlarını güçlendirmek adına bugüne kadar sayısız etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerimizin bir kolunu da öğrenci velilerimizle olan programlarımız oluşturuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için gerçekleştirdiğimiz ve Polat Doğru’nun konuk olduğu seminerimizin devamını bu kez de öğrencilerimizin velileri ile birlikte gerçekleştireceğiz. Final Eğitim Kurumlarımızın Eğitim Danışmanı Doğan Cüceloğlu’nun vereceği ‘Anne-Baba Olmak’ başlıklı eğitim seminerimizle birlikte öğrenci velilerine de katkı sunacağız. 6 Mart Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleştireceğimiz seminerimize bütün velilerimizi bekliyoruz. Hem yaşam hem sınav başarısı için Final Okulları diyoruz” ifadelerini kullandı.