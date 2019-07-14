Doğanay; “15 Temmuz dirilişin adıdır”

Haber: C. Kutay AYKAN

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz’da yaşanan ihaneti ve hainleri asla unutmayacaklarını vurgulayan Doğanay mesajında; “Bundan üç yıl önce, Cumhuriyet tarihinin en alçak hıyanetlerinden birisini, hatta en büyüğünü yaşadık. Takvimlerin 15 Temmuz 2016 Cuma’yı gösterdiği günün gecesinde, TSK içerisinde yuvalanan FETÖ mensubu bir grup üniformalı hain ve onların işbirlikçileri, hain kalkışma planını uygulamaya koymuşlardı.

İşte o gecede; ‘Ben bugüne kadar Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım. Milletimizi meydanlara davet ediyorum’ diyen Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla tarihimizin en görkemli seferberliklerinden birini yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin canı pahasına darbecilere karşı durmuştur.

15 Temmuz zaferi büyük bir fedakârlığın eseridir. O gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Tüm milletin cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ama vatanına namahrem elinin değmesine izin vermemiştir. Bu millet FETÖ aracılığıyla bu ülkenin hizaya sokulmasına izin vermemiştir.

Aslında o gece yaşananları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın; “15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişinin adıdır. 15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete karşı demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır” sözleri anlatmaktadır.

Mensubu olmaktan onur duyduğum bu asil Milletin bir ferdi olarak diyorum ki; FETÖ’cü hainlerin ve işbirlikçilerinin bu ülkeye neler yaptığını asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; vatanın ve milletin bekası için, Şanlı Bayrağımızın semalarımızda sonsuza kadar dalgalanması için iman dolu göğüslerini, tanklara, toplara, silahlara siper ederek şehit düşen kahramanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Yine 15 Temmuz gecesi kahramanca mücadele ederken, hainlere karşı direniş gösterirken gazilik onuruna erişen vatan evlatlarımıza da şükran ve minnetlerimi sunuyorum.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz Pazartesi günü Valiliğimizin öncülüğünde saat 11.00’de Şehitlik Ziyaretine, Saat 12.00’de Yıldırım Beyazıt Camiindeki Mevlite, Saat 14.00’de Kent Meydanındaki Resim Sergisine ve aynı gün akşam saat 21.00’de Demokrasi Meydanında yapılacak Anma Programına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.