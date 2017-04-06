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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı "15 Temmuz kontrollü darbeydi" açıklamasını da sert bir dille eleştiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Kılıçdaroğlu “9.30'da darbe mi olur. Onların önceden bu darbeden haberleri var. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor. 15 Temmuz Darbesi kontrollü bir darbedir” ifadelerini kullandı. Bu 248 şehidimize hakarettir. Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinden anlaşılan şudur: “FETÖcülerin ağzı ve referansıyla konuşmaktadır.” Madem 15 Temmuz Darbesi ve o gece yaşananlar yalandı; neden Yenikapı’ya geldi. Neden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitti? Niye her konuşmasında 15 Temmuz’a atıfla “Gazi Meclis” sözünü kullandı.