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04 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Doğanay; "159 genç çiftçi desteklendi"

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2016 yılında uygulanmaya başlanılan Genç Çiftçi Projesinin 2018 yılına kadar süreceğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "2016 yılı için ilimize ayrılan 4 milyon 770 bin TL bütçeye göre 159 kişi projeden yararlanmaya hak kazanmıştır. Bu projelerden 101 adedi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 19 adedi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 39 adedi de bitkisel üretim konulu projelerden oluşmuştur. İktidarımız döneminde çiftçimize verilen destek her yıl artarak devam edecek" dedi.

    04 Ocak 2017 Çarşamba 15:39
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    Doğanay;

    HABER: S. Özge Yücel

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 2016 yılı için ilimize ayrılan 4 milyon 770 bin TL'lik hibe desteğinin tamamının dağıtıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, 2016 yılında başlayan Genç Çiftçi Projesi'nin 2018 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

    AK Parti iktidarıyla birlikte çiftçinin kırsal üretim yapması noktasında ciddi destekler verildiğini söyleyen Doğanay, bu desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini bildirdi.

    2016 yılı için sadece Genç Çiftçi Projesi kapsamında 159 genç çiftçiye hibe desteği yapıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; " Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız; genç çiftçilerin girişimciliğini desteklemek, gelir düzeyini yükseltmek, alternatif gelir kaynaklarını oluşturmak ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi için 2016 yılında Genç Çiftçi Projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda; kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe ödemesi şeklinde desteklenme yapılmıştır. 2106 yılında hayata geçirilen ve 2018 yılına kadar devam etmesi planlanan Genç Çiftçi projesine bu yıl Bolu genelinde toplam 2011 başvuru yapıldı. 2016 yılı için ilimize ayrılan 4 milyon 770 bin TL bütçeye göre de 159 kişi projeden yararlanmaya hak kazandı. Bu projelerden 101 adedi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 19 adedi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 39 adedi de bitkisel üretim konulu projelerden oluştu. Bitkisel üretim konulu projeler içerisinde; 23 adet arıcılık, 4 adet kanatlı hayvan yetiştiriciliği, 7 adet kapama meyve bahçesi, 1 adet ahududu yetiştiriciliği, 1 adet mantarcılık, 1 adet açık alanda süs bitkisi yetiştiriciliği ve 2 adet seracılık projeleri hayata geçirildi. Bitkisel üretim konusunda hibe desteği almaya hak kazanan39 genç çiftçimize projelerin tamamlanmasıyla toplam 1 milyon 770 bin TL tutarındaki hibe ödemesi yapıldı. TİGEM aracılığıyla yurt dışından getirttirilerek çiftçilerimize dağıtımı yaplan 101 adet büyükbaş hayvan projesinin toplamı (proje başı 6 hayvan) 606 adet büyükbaş hayvan ve 39 adet küçükbaş hayvan projesinin toplamı 760 adet küçükbaş hayvan (proje başı 40 hayvan) 31 Aralık 2016 tarihinde teslim edilmiş olup 2016 yılı Genç Çiftçi Projesi'ni bu şekilde sonlandırmış bulunmaktadır. Netice itibariyle 159 genç çiftçimize 4 milyon 770 bin TL hibe ödemesi yapılmıştır. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Bu destek 2017 ve 2018 yıllarında da devam edecek. İlimizde bu projelerin hayata geçmesinde büyük emekleri olan İl Tarım Müdürlüğü personelimize de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığınca, 2016

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