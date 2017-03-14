Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye'nin istikrarlı hükümetlere ve vesayet odaklarının etkisinden kurtulması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; " Bu sürecin sonunda Türkiye; geleceği ile ilgili artık istikrarlı hükümetlerin çıkacağı, hem sorumlu hem de yetkili hükümetlerin çıkacağı ve vesayetin de ortadan kalkacağı dönemece girecektir. O zaman Türkiye nefes alacak ve geleceğe umutla bakacaktır. Ama ülkemizin güçlenmesini istemeyen iç ve dış güçler, terör odakları ve CHP'liler demeyeceğim ama CHP yönetimi de bunu istemiyor" ifadelerini kullandı.

16 Nisan tarihinde yapılacak Referandum ile ilgili seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İl Teşkilatı bugün bir yandan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederken bir yandan da Yaşamkent, Umutkent ve Kılıçaslan Mahallelerinde çalışmalarını sürdürdü.

Bugün ilk olarak Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Merkez İlçe Başkanı Adil Esen ve partililer ardından sırasıyla Bolu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ve son olarak da Köroğlu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret ettiler. Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ve Köroğlu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nihat Alpat Öztürk ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederlerken, Referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundular.

"Çok farklı bir sürece gidiyoruz"

Bolu'da 10 Mart Cuma günü Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen tarihi mitinge katkı veren tüm STK'lara teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da açıklamasında; "Bu sabah televizyonlarda gördüm ki; Almanya devlet kanalında Türkçe olarak hazırlanmış Hayır reklamları dönüyor. Diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika'da da durum farklı değil. Çok farklı bir sürece gidiyoruz. Gezi olaylarından, 17-25 Aralıktan ve son darbeyi indirdiklerini sandıkları 15 Temmuz işgal girişimine kadar olan süreci iyi okumamız gerekiyor. Nasıl 15 Temmuz'da milletimiz bir duruş gösterdiyse bu gün de bu işi siyasi malzeme yapmadan inşallah 16 Nisan günü halkımız duracağı yeri gösterecektir. Bütün Avrupa'ya karşı, ülkemizin düşmanlarına karşı, ülkemizin gelişmesini, dönüşmesini ve değişmesini istemeyen tüm o şer odaklarına karşı, terör örgütlerine karşı Halkımız inanıyorum ki o duruşunu gösterecektir. 16 Nisan'da farklı bir sabaha uyanacağız. Bugün Bakanlarımızın ülkelerine girmesine izin vermeyen ülkeler, o gün bizim yanımızda pozisyon almak için kapımıza gelecekler" dedi.

"CHP yönetimleri vatandaşla kucaklaşamıyor"

Türkiye'nin istikrarlı hükümetlere ve vesayet odaklarının etkisinden kurtulması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise; "Bu ülkenin öncelikle istikrara ihtiyacı var. Geçmişimize şöyle bir dönüp bakarsak, Menderes dönemi, Özal dönemi ve bu gün de AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu istikrarlı dönemlerde ülkemiz gelişim sağladı. Bunların dışında 6 aylık hükümetlerle, istikrarsız ortamlarda ülkenin hareket edemediğini hepimiz biliyoruz. Bugün AK Parti ülkemize 2023, 2071 hedeflerini koyarken bu istikrara güvendi ve bu ülkede ilk defa bu kadar uzun vadeli hedefler çizilebildi. İstikrarın yanında ülkemizin vesayet odaklarından kurtulması gerekiyor. Halk tek başına iktidara her türlü sorumluluğu veriyor ama yetkisi yok. Cumhurbaşkanına da hiç sorumluluk verilmemiş ama yetkileri sonsuz. Görev başındakilerin hem yetkili hem de sorumlu hem de hesaba çekilebilir olmaları gerekir. Bu sürecin sonunda Türkiye; geleceği ile ilgili artık istikrarlı hükümetlerin çıkacağı, hem sorumlu hem de yetkili hükümetlerin çıkacağı ve vesayetin de ortadan kalkacağı dönemece girecektir. O zaman Türkiye nefes alacak ve geleceğe umutla bakacaktır. Ama ülkemizin güçlenmesini istemeyen iç ve dış güçler, terör odakları ve CHP'liler demeyeceğim ama CHP yönetimi de bunu istemiyor. CHP yönetimi de bu işe siyaseten bakıyor. Çünkü CHP yönetimleri vatandaşla kucaklaşamıyor. Vatandaşla kucaklaşamadığı için de mevcut oyunu muhafaza edebilmek için geriliyor ve ülkeyi de geriyor. Vatandaşla kucaklaşamadığı için de gelecek umudu yok. İktidar olma şansını aramıyor. Türkiye'nin en büyük eksikliği bu. Bundan dolayı da her şeye hayır diyor" ifadelerini kullandı