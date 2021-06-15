Doğanay 3 gün sürecek kamp için Kızılcahamam’da

Haber: C. Kutay Aykan

Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Nurettin Doğanay, yaptığı 3 günlük Kızılcahamam kampına katıldı.AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bölge Koordinatörleri Çalışma Kampı kapsamında, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in moderatörlüğünde, Milli Eğitim eski Bakanı Nabi Avcı’nın sunumuyla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik değerlendirme toplantıları yapılan kamp 3 gün sürdü.

“ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ”

Toplantı hakkında bilgi veren Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Nurettin Doğanay, “Çalıştayımız süresince; Teşkilatlarımızın bundan sonra izleyeceği yol haritasını müzakere ettik, istişarelerde bulunduk, sunumları takip ettik, çalışma ekibimizle Doğu Anadolu Bölge toplantımızı yaptık, görev dağılımlarını planladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2023 vizyonu ve hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hayırlara vesile olur inşallah” dedi.

Pazar günü başlayan kamp bugün AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak rapor ile birlikte sona erecek.