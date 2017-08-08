Haber: Gönül OLUTÜRK

AK Parti İlçe Teşkilatlarında kongre heyecanı başlıyor. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, parti il binasında düzenlediği basın toplantısın 3 ilçe teşkilatının kongre tarihlerini açıkladı. Doğanay, 26 Ağustos saat 10.00’da Dörtdivan, 14.00’te Yeniçağa, ertesi gün ise Kıbrıscık ilçe teşkilatlarının kongrelerinin gerçekleşeceğini söyledi. Doğanay düzenlediği toplantıda; “AK Parti’de 6. Olağan Kongre süreçleri başlamış durumda. Öncelikle nüfusu 5 binin altında olan beldelerin atama sürecini gerçekleştirdik. Çünkü nüfusu 5 binin altında olan beldelerde atama usulü ile belde başkanları belirleniyor. 5 binin üzerinde olanlarda da kongre yapılarak belde başkanları belirleniyor. Bizim 3 beldemiz var, bunlardan biri Karacasu, ikincisi Gökçesu, üçüncüsü de Taşkesti beldemizdi. Beldelerimizin atamalarını gerçekleştirdik ve bundan sonrasında da ilçe kongrelerimizle alakalı kongre süreçlerinin başlaması ile birlikte ilçe kongreleri ile alakalı bizden bir takvim istendi. Genel merkez tüm ilçelerin kongrelerinin yapılacağı tarihleri bizden istediler. Biz de, bizim açımızdan uygun olan tarihleri belirleyerek genel merkeze sunduk. Biz bunu sunduktan sonra kendi takvimlerine göre o takvimlerin işlediği süreç içinde kısmen, iki, üç ve beşli şekilde kongre tarihlerini onaylayarak, bizlere dönüş yapıyorlar. Biz de bunun neticesinde bize onayı gelen ilçelerin takvimleri belirlenen ilçelerin kongre süreçlerinin ne zaman olacağı noktasında bilgi vermek adına bugün buradayız. Önümüzdeki süreçte, yani 26 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da ilk ilçe kongremize Dörtdivan ile başlıyoruz. Yine aynı gün 26 Ağustos Cumartesi öğleden sonra saat 14.00’te Yeniçağa ile devam edeceğiz. 27 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da Kıbrıscık ilçemizle kongremizle devam edeceğiz. Şu an itibariyle genel merkezden bizim sunduğumuz takvim neticesinde kongresi netleşen 3 ilçemiz var. İlçe seçimden kararlarımızı alarak müracaatlarımızı yaparak, hazırlıklarımızı tamamlayarak süreci başlatmış olacağız. Kongre süreçlerimizin AK Parti Teşkilatları açısından ilçelerimiz ve Bolu’muz açısından hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden temenni ediyorum. Geçen hafta 1. Bölge il başkanları olarak, hatta ilkini burada Bolu’da başlatmış olduğumuz toplantımızın ikinci ayağını Balıkesir’de yaptık. Burada tamamıyla teşkilat içi bir değerlendirme ile birlikte, önümüzdeki yol haritasını ortaya koyarak teşkilat başkan yardımcılarımızla birlikte konuyu enine boyuna değerlendirerek bu süreç başlamış oldu. Bu süreç inşallah AK Parti’de her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olağan kongre süreci ile büyük ve güçlü Türkiye inşasının, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması için yolumuza bizler AK Parti teşkilatları olarak tüm kademelerle birlikte kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz ve 2019 seçimlerine AK Parti teşkilatlarının aynı zamanda kongrelerle birlikte yenilenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu süreç ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını, teşkilatlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“BU HERKESİN DEMOKRATİK HAKKIDIR”

Toplantının devamında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Doğanay, geçtiğimiz günlerde CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyması hakkında da konuştu. Doğanay, aday olmanın herkesin demokratik hakkı olduğunu söyleyerek “Tanju Özcan’ın açıklaması öncelikle kendini bağlar. Cumhuriyet Halk Partisi’ni bağlar. Her seçim döneminde bu tür açıklamaları zaten yapıyorlar. Tanju Özcan bu gün itibariyle Bolu milletvekilidir. Önümüzdeki süreçle alakalı Bolu Belediye başkanlığı aday adaylığı ile alakalı düşüncesi olabilir. Herkesin böyle bir düşüncesi olabilir. Bu düşünceye öncelikle saygı duymak gerekir. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi de bir aday adayı çıkaracaktır. Ama biz bunlara alışkınız. 15 yıldır seçimlere giriyoruz. Girdiğimiz her seçimden de Bolu’da Ak Parti teşkilatları olarak başarılı bir şekilde çıkıyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi olan bir konuda benim yorum yapmam çok doğru olmaz. Çünkü herkes Bolu Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayabilir. Bu herkesin demokratik hakkıdır. Bu konuda farklı bir yorum yapmamın da doğru olmayacağını düşünüyorum” dedi.

“SİYASETTE DEĞİŞİKLİK OLACAKTIR OLMALIDIR”

Doğanay, bir muhabirinin ilçe teşkilatlarında değişiklik olup olmayacağını sorması üzerine “Şunu özellikle belirtmek istiyorum, tek liste halinde kongre süreçlerini gerçekleştireceğiz. Bu kesin olan bir şeydir. Bununla birlikte tabii ki teşkilat değerlendirmeleri sadece bir kişinin değerlendirmesiyle ortaya konulacak bir durum değil. İl başkanlarının, milletvekillerinin, Ak Parti teşkilatlarının hepsinin bir ortak görüşü noktasında herkesin, şahsımda dahil olmak üzere tüm teşkilat başkanlarımızın bir karnesi var. Genel merkezden gelecek koordinatörlerimiz ile bu karneleri inceleyerek, kimler devam edilip edilmeyeceği hakkında görüşlerimiz olacak. Şu an itibari ile bir görüş bildirmem doğru olmaz. Ben şu an sadece kesinleşen ilçeler hakkında bir konuşma yaptım. Tabi ki siyasette değişiklik olacaktır, olmalıdır. Süreci bu şekilde yorumlamamız olacaktır. Bu süreci ise 1 hafta 10 günlük süreç belirtecek. Kongre tarihleri belirtilmiştir. Geri kalan kısmı da önümüzdeki günlerde yaşayacağımız süreç belirleyecektir. Bunu da açık yüreklilikle paylaşacağım” ifadelerini kullandı.