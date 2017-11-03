banner133

banner101

03 Kasım 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Doğanay; "3 Kasım 2002'de aydınlık bir Türkiye'ye uyandık"

    3 Kasım 2002 tarihinin, Anadolu'da yazılan bir diriliş destanın başlangıç tarihi olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay,Türk Milletinin tüm engellemelere, anti demokratik uygulamalara rağmen vesayet odaklarını elinin tersiyle iterek, karanlıkları aydınlattığını belirtti.

    03 Kasım 2017 Cuma 13:49
    Bu haber 17 kez okundu
    Doğanay;
    Haber: BMA
    AK Parti’nin iktidara gelişinin 15. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Doğanay, AK Parti’nin Türkiye’yi her alanda yeniden inşa ettiğini bildirdi. Türkiye'nin 15 yıl önce kısır siyasi çekişmelerin, devalüasyonların, aşırı faizler ve ekonomik krizlerin gölgesinde bir açmaz dönem yaşarken, 3 Kasım 2002’de milletin kurduğu iktidar ile aydınlık bir sabaha uyandığını dile getiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajında, "O karanlık günleri hatırlarsak; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için birileri ‘Muhtar bile olamaz’ derken, onun liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, kuruluşundan yaklaşık 15 ay sonra girdiği ilk seçim olan 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidar oldu. 3 Kasım 2002 tarihi ülkemiz ve milletimiz için bir milat oldu. Milletimiz kendi iktidarına kavuştu, efendi değil hizmetkâr olma şuuru ile gece gündüz çalışan bir partiyi AK Parti’yi iktidara taşıdı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının öncülüğünde ekonomiden ulaşıma, eğitimden kültüre, sanayiden tarıma, sağlıktan turizme, her alanda hizmet destanları yazan partimiz aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip oldu. Fakat bundan rahatsız olan vesayet odakları, bu 15 yıllık süreç içerisinde her türlü engellemeyle AK Parti'nin, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmeye çalıştılar. Hatırlayınız; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya attıkları 367 garabeti ile millet iradesine ket vurmaya çalıştılar. Gezi olayları ile ülkemizi yakıp yıkmaya kalktılar. 17-25 Aralık operasyonu ile emniyet ve hukuk üzerinden siyasete ayar veremeye çalıştılar. Adı her ne olursa olsun her türlü terör örgütünü ülkemizin üzerine saldılar, huzurumuza saldırdılar. Son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişimi ile millet iradesini hiçe sayıp tanklarla, uçaklarla bu ülkenin istikbal ve istiklaline kast ettiler. Ancak milletimizin sağduyusu ve iradesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde başarılı olamadılar ve asla olamayacaklar. Bizlerde bu kutlu yürüyüşümüzde ne çıktığımız yoldan döndük ne de doğru bildiğimiz hak davamızdan vazgeçtik. Rabbime şükürler olsun ki; bana bu kutlu davada bir nefer olarak Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan davasında bir nefer olmayı nasip etti. Ne kadar şükretsem azdır. İşte şahsım ve Teşkilatlarımız, bu bilinçle, birlik ve beraberlik içinde Allah bize ömür verdiğince, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu Aziz Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: 3, Kasım, 2002, Tarihinin, Anadoluda

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN GEÇMEK YASAK!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Cumhuriyet, Gerçek Manasına Daha Yeni Yeni Kavuşuyor
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR RENKLER VE ÇİZGİLER
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR AŞIK MAHSUNİ ŞERİF
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Kozyaka köyü örneğinde, köy kültürünün korunması ve yaşatılması için bir kırsal turizm proje önerisi...
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BGSD”nin “2017 Yıl Sergisi” nden Notlarım…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU HEMEN GELİYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık-Sen İstifa Etmelidir!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsanları Kontrol Etmek
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129