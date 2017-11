Haber: BMA

AK Parti’nin iktidara gelişinin 15. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Doğanay, AK Parti’nin Türkiye’yi her alanda yeniden inşa ettiğini bildirdi. Türkiye'nin 15 yıl önce kısır siyasi çekişmelerin, devalüasyonların, aşırı faizler ve ekonomik krizlerin gölgesinde bir açmaz dönem yaşarken, 3 Kasım 2002’de milletin kurduğu iktidar ile aydınlık bir sabaha uyandığını dile getiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajında, "O karanlık günleri hatırlarsak; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için birileri ‘Muhtar bile olamaz’ derken, onun liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, kuruluşundan yaklaşık 15 ay sonra girdiği ilk seçim olan 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidar oldu. 3 Kasım 2002 tarihi ülkemiz ve milletimiz için bir milat oldu. Milletimiz kendi iktidarına kavuştu, efendi değil hizmetkâr olma şuuru ile gece gündüz çalışan bir partiyi AK Parti’yi iktidara taşıdı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının öncülüğünde ekonomiden ulaşıma, eğitimden kültüre, sanayiden tarıma, sağlıktan turizme, her alanda hizmet destanları yazan partimiz aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip oldu. Fakat bundan rahatsız olan vesayet odakları, bu 15 yıllık süreç içerisinde her türlü engellemeyle AK Parti'nin, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 'ın önünü kesmeye çalıştılar. Hatırlayınız; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya attıkları 367 garabeti ile millet iradesine ket vurmaya çalıştılar. Gezi olayları ile ülkemizi yakıp yıkmaya kalktılar. 17-25 Aralık operasyonu ile emniyet ve hukuk üzerinden siyasete ayar veremeye çalıştılar. Adı her ne olursa olsun her türlü terör örgütünü ülkemizin üzerine saldılar, huzurumuza saldırdılar. Son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişimi ile millet iradesini hiçe sayıp tanklarla, uçaklarla bu ülkenin istikbal ve istiklaline kast ettiler. Ancak milletimizin sağduyusu ve iradesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararlı duruşu sayesinde başarılı olamadılar ve asla olamayacaklar. Bizlerde bu kutlu yürüyüşümüzde ne çıktığımız yoldan döndük ne de doğru bildiğimiz hak davamızdan vazgeçtik. Rabbime şükürler olsun ki; bana bu kutlu davada bir nefer olarak Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan davasında bir nefer olmayı nasip etti. Ne kadar şükretsem azdır. İşte şahsım ve Teşkilatlarımız, bu bilinçle, birlik ve beraberlik içinde Allah bize ömür verdiğince, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 'ın davasında hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu Aziz Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır" ifadelerini kullandı.