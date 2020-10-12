Doğanay 3. kez dede oldu

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, 3’üncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğanay 3. kez dede oldu

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Nurettin Doğanay'ın evlatları Hacer ve Sezai Doğanay çiftinin çocukları dünyaya geldi. Hacer ve Sezai Doğanay çiftinin Zahide Hüma ismini verdikleri evlatları ile Nurettin Doğanay 3’üncü kez dede olma sevincini yaşadı. Doğanay, “Hamdolsun torunum Zahide Hüma dünyaya teşrif etti. Arayan, soran dostlara bin teşekkür. Bana bu mutluluğu 3'nci kez yaşatan Rabbime hamd olsun. Dua bekleriz” dedi.

Biz de çocukları dünyaya gelen Hacer ve Sezai Doğanay çiftini tebrik ediyor, Doğanay Ailesine mutluluklar diliyoruz.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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