Doğanay 30 Ağustos’u kutladı

Haber: Ceylan Beykoz

Doğanay mesajında; “Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Ağustos ayındaki zaferler zincirimizin bu son halkası, Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır” dedi.

“YENİ BAŞARILARIN EŞİĞİNDE BULUNDUĞUMUZA İNANIYORUM”

“Bu kutlu mirasın ve 30 Ağustos ruhunun emanetçileri olarak bizler, uğruna canların feda edildiği hedeflerin bölgemiz ayağında olanlarını da gerçekleştirmek için çalışıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Doğanay ayrıca, “Yeni Türkiye idealine ulaşacağımıza olan inancımızı daha da güçlendiriyoruz.

Geçtiğimiz 17 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye'ye ve Türk Milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız. Zafer Haftası vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.