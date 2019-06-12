Doğanay açtı ağzını yumdu gözünü

Haber: Aysun BEYKOZ

Doğanay açıklamalarını şu sözleriyle sürdürdü; CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın göreve başladığı günden bu yana Belediye personeline yönelik, gerek uygulamaları gereksede açıklamalarını hayret ve üzüntüyle takip etmekteyim.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Bolu Belediyesi çalışanlarına, hatırlanacağı üzere Tanju Özcan kimseyi işten çıkarmayacağı ve keyfi olarak da hiçbir personelin yerinin değiştirilmeyeceği vaadinde bulunmuştu.Hatta bu sözünü de noterde taahhüt haline getirmiş ve tüm belediye personeline dağıtmıştı.

Önce 97 işçi kardeşlerimizin ekmeğini elinden alan,ardından da çok sayıda personelin yerini keyfi olarak değiştirerek istifaya zorlayan Tanju Özcan muhtemelen işçi çıkartmaya devam edecek ki, son günlerde ki yaptığı açıklamaların hedefinde Bolu Belediyesi çalışanları var.

Tanju Özcan yaptığı açıklamada “Ot biçtirecek işçi bulamıyorum,teknik adamlar üretmiyor” diyerek Belediye personelini Bolu Halkına şikayet ediyor. Bu açıklamalarıyla Tanju Özcan sorunlu bir Belediye Başkanına yakışmayacak şekilde Bolu Belediyesi çalışanlarını Kamuoyu önünde küçük düşürmekte hizmet üretmemesinin sebebini Belediye çalışanlarına yüklemektedir.

Ne oldu da; 15 yıllık Ak Parti Belediyeciliği döneminde Bolu’da hizmet destanı yazan, Bolu Belediyesinin isimsiz kahramanları Bolu Belediyesi çalışanları bugün Tanju Özcan tarafından, çalışmayan, iş beğenmeyen, üretmeyen pozisyonuna düşürülerek Bolu Halkına şikayet edilmektedir.

Ama biz biliyoruzki, bu şikayetlerden yaratılmak istenen suni gündemlerin asıl sebebi,Bolu Belediyesinde yeniden başlayacak, işçi çıkarmalarına zemin hazırlamak ve kılıf uydurmaktadır.

Tanju Özcan sana çağrım boş laf ve suni gündemlerle Bolu kamu oyunu oyalamayı bir kenara bırakmandır.31 mart seçimleri öncesi, Bolu Halkına verdiğin sözleri, taahhüt ettiğin projeleri, sorumlu bir belediye başkanına yakışan bir şekilde hayata geçirmeye başla.

Çünkü Bolu Halkı senden laf değil, hizmet bekliyor.Bolu’nun çocuğuyum diye çıktığın bu yolda, Bolu’nun çocuklarına zulüm etmeyi bırak artık…