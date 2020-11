Doğanay aday olacak mı?

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Gündem sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız Sıcak Gündem programının konuğu oldu. İl Başkanı Nurettin Doğanay, programda İl Başkanlığı kongresi ve seçimlere ilişkin sorularımızı cevapladı. İlçe kongrelerinin tamamlandıktan sonra Türkiye genelinde il kongrelerinin başladığını belirten Nurettin Doğanay, “Öncelikle büyükşehirlerden başlayan il kongrelerinin ardından yakın bir süreçte kongreler gerçekleşecek. Şu anda mevcut olarak 5 buçuk yıldır görevini sürdüren, görevine devam eden bir olarak önümüzdeki süreçte ‘ben tekrar adayım’ demem saçma olacaktır. Şu an görev başındayım. İl başkanlığını gönlünden geçiren arkadaşlarım olacaktır. Benim kendimle alakalı bu süreç içerisine bakıldığında Genel Merkezde yapmış olduğum istişareler vardır. Ben kararımı açık ve net bir şekilde ilettim. Bu durumda son söz Cumhurbaşkanımızındır. Ben kararımı ona ilettim, buradan söylemem çok doğru olmaz. Nihai kararı verecek olan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızdır” dedi.

“BENİM GÖREVİM İL BAŞKANLIĞINI YÜRÜTMEK”

Genel seçimlerde Milletvekili adayı olup olmayacağı konusundaki sorumuzu da yanıtlayan Doğanay, “Öncelikle Genel Merkezden alınan karar; Fehmi küpçü ve Arzu Aydın’ın milletvekilliği devam ederken benim için de il genel başkanlığı görevi uygun görülmesi yönünde. Bu karar benim başım gözüm üstüne. Onlar bu görevi 2023’e kadar sürdürecekler. Bana şu an düşen görev AK Parti İl Başkanlığı görevi. ‘Ben milletvekilliğine adayım’ diye yola çıkmak doğru olmaz. Şu an bulunduğum makama ve mevcut olarak görevini sürdüren Milletvekillerimize haksızlık olur. Benim görevim il başkanlığını yürütmek. Milletvekilliği değerlendirmesini o gün yapmak lazım. Şu an öyle bir değerlendirme yapmak ekip arkadaşlarımızın şevkini ve azmini kırar. Ve onlara haksızlık olur. Benim görevim il başkanlığını görevini layıkıyla yerine getirmek” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 00:14