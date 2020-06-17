Doğanay aday olacak mı?

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz gün Bolu Gündem Facebook Sayfasında canlı yayınlanan Sıcak Gündem programının konuğu olan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay herkesin merak ettiği soruyu canlı yayında yayınladı. İl kongresinde tekrardan aday olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Doğanay, “genel merkezin talimatı üzerine ben ilçe kongrelerine başlamış oldum. İlçe kongrelerini bitirdikten sonra, ilk kongre tarihleri iller bazında verilecek ve ilk kongrelere başlanacak. Bildiğiniz üzere ben 4 buçuk yıldır Bolu’da bu görevi yürütüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla ve takdirleriyle birlikte bu süreci götürüyoruz. Şuan itibariyle ben il kongresinde tekrar aday olacağım ya da olmayacağım demem çok doğru bir yaklaşım olmaz. Mevcutta şu anda zaten il başkanı olarak görevimizi sürdürüyoruz. Bu tamamıyla sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ve onayıyla işleyecek bir süreçtir. Şuanda ben mevcut il başkanıyım ve kongre süreçlerine kadar da görevimi yürütmekle mükellefim. İl kongresi geldiğinde onu partinin en alt kademesinden tutalım en üst kademesine kadar gerekli istişareler yapıldıktan sonrasında tabii ki ben de bir karar alacağım. O kararı gün geldiğinde yine sizlerin aracılığıyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.