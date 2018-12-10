Haber: BMA

AK Parti Bolu Teşkilatları yaklaşan Yerel Seçimler öncesi hummalı bir çalışma içerisinde. Diğer partilerin aksine yoğun bir çalışma programı içerisinde olan AK Parti Bolu Teşkilatlarının 24 saat esasıyla çalıştığına dikkat çeken AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine güçlü bir yapı içerisinde hazırlandıklarını belirtti.

Doğanay yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Merkezimizin belirlediği takvim içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilindiği üzere Belediye Başkan Aday Adaylığı sürecimiz tamamlandı. Bolu’da Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin gibi güçlü bir isimle Belediye Başkanlığı seçimlerine gireceğiz. Diğer ilçelerimizde ise Belediye Başkan Adayı belirleme süreci Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Genel Merkezimizce titizlikle yürütülmektedir. Adaylarımız da önümüzdeki günlerde Bolu kamuoyuna açıklanacak. Yine Genel Merkezimizin takvimi doğrultusunda Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Aday Adaylığı süreci de devam ediyor. AK Parti’nin hizmet kervanında yer almak için yoğun bir teveccüh ile başvuruda bulunan tüm Aday Adaylarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm bunların yanında Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Adayı olmak için Genel Merkezimizin müsaadeleri doğrultusunda istifalarını sunan 7 İlçe Başkanımızın yerine de yeni İlçe Başkanlarımızı belirlemek için bir çalışma içerisindeyiz. Bu amaçla İl Koordinatörümüz Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Zeki Aygün’ün başkanlığında Merkez İlçe ve Gerede’de temayüllerimizi yaptık. Ardından da Milletvekillerimiz Sayın Arzu Aydın ve Sayın Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkan Adayımız Sayın Fatih Metin ve İl Koordinatörümüzle gerekli istişareleri yaparak sonuçları Genel Merkezimize ilettik. Yeni göreve başlayacak İlçe Başkanlarımızı da önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edeceğiz” dedi.

Tüm yoğun tempo içerisinde en büyük destekçisinin Teşkilat mensupları olduğunu belirten Doğanay ayrıca, “Şunu açık yüreklilikle ifade edebilirim ki, dışarıdan bakıldığında çok karmaşık görünen bir süreci Bolu Teşkilatları olarak çok rahat geçirmekteyiz. Çünkü Liderine inanan, ben değil önce dava diyen bir Teşkilat mensubu dava arkadaşlarına sahibim. Allah hepsinden razı olsun. Bu tabloyu ortaya çıkaran diğer bir durum ise; AK Parti Ailesindeki birlik ve beraberlik. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki; gerek Milletvekillerimiz, gerekse de karar merciindeki tüm Başkanlarımızla uyum ve tam bir karar birlikteliği içerisindeyiz. Sayın Milletvekillerimize ve Başkanlarımıza da bu noktada teşekkürlerimi sunmak isterim” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’in Bolu için büyük bir şans olduğunu söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay son olarak da şunları söyledi: “AK Parti Bolu’da gerçekten güçlü bir isim ile seçime girmektedir. Bunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Çünkü Fatih Metin; İl Başkanlığı yaptığı süreçte Bolu Halkı ve Teşkilatlarımızla Bolu siyasi tarihinde görülmemiş bir birliktelik sağlamış, bunun sonucunda da Bolu Halkı kendisine “Bolu’nun Fatihi” ismini uygun görmüştür. Arkasından gelen Milletvekilliği sürecinde ise yaptığı çalışmalar ortadır. Bolu’da dünden bugüne yapılan her icraatın içerisinde olmuş, Bolu’nun her sorununa ve çözüm önerisine yakından hâkim bir isim. Ve son olarak Bakan Yardımcılığı yaptığı son 3 dönem ise ayrı bir başarı hikâyesidir. Böylesi birikimleri, tecrübeleri, vizyonu olan bir isim Bolu’nun değişimine. Dönüşümüne ve gelişimine ciddi katkı sağlar. Zaten Bolu bu değişim, dönüşüm ve gelişimi 15 yıldır Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’ın yaptığı hizmetler ortadır. Partili partisiz bunu herkes açık yüreklilikle söylemekte ve takdir etmektedir. Ben de şahsım ve Teşkilatlarım adına hizmetlerinden dolayı kendisine bir kere daha teşekkür etmek isterim. Şimdi bu hizmet bayrağını daha da yukarılara çıkartacağına yürekten inandığım Fatih Metin ile yolumuza devam Bolu Halkının da desteğiyle devam edeceğiz. Çünkü Belediyecilik, AK Parti’nin işidir.”