Doğanay: “Apaçık edepsizliktir”

Haber: N. Halid Altundal

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf edilen sözleri kınayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Özkoç’u istifaya davet etti. Konu ile ilgili basın açıklaması yayınlayan Doğanay; “Bilindiği üzere ülkemiz Suriye’de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, -burada tekrar etmeyi zul addetiğimiz sözlerle- ülkemizin birliğini-bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler savurmuştur” dedi.

“SİYASİ ELEŞTİRİ DEĞİL; APAÇIK BİR EDEPSİZLİKTİR”

Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini misliyle kendisine iade ettiklerini vurgulayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay açıklamasının devamında, “Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir Grup Başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK-PYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“İHANET ZİNCİRİNİN SON HALKASI OLAN ENGİN ÖZKOÇ…”

CHP’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedemediğini belirten Doğanay ayrıca şunları söyledi: “Öyle anlaşılıyor ki; CHP’nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye’yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye’yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin MAYIN EŞEKLİĞİNİ yapmaktadır. Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. İhanet zincirinin son halkası olan Engin Özkoç müptezelinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya görüşmeleri öncesi kudurmuşçasına ağzından salyaları akarak ortaya koyduğu edepsizliği diğer resimlerle birlikte okumak gerekir. Çünkü zamanlama çok manidardır. Hele ki başka bir ülkenin topraklarında büyük bir mücadeleye girişmiş, ülkenin topyekûn birlik ve beraberlik içinde olduğu bir süreçte ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanına yapılan bu ahlaksızlığın tek amacı vardır; ülkede var olan kardeşlik ortamını bozarak çıkacak kaosla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya’ya görüşme masasına zayıf göndermektir.”

“NEFES ALAMAYACAK, YOK OLUP GİDECEKSİNİZ”

“Dün olduğu gibi bugün de yarın da başaramayacaksınız” diyen Doğanay açıklamasında son olarak ise, “Sizin siyasi var oluşunuzun sebebi kaset; Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ise asil ve aziz Türk milletidir. Sizin arkanızda Türkiye düşmanları ülkeler ve terör örgütleri, Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında ise Ümmetin duası var. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem sahada hem masada kazandıkça; sizin tasmanızı elinde tutanlar sizin ipinizi daha çok çekecekler ve sonuçta nefes alamayacak, yok olup gideceksiniz” dedi.