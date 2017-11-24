Haber: BMA

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım Ölüm Yıldönümü ile başlayan ve Öğretmenler Günü kutlamalarında da sürdürülen "AK Parti Atatürkçülüğe mi kayıyor" tartışmalarına son noktayı koyan AK Pati İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu tartışmaları Atatürkçülük kisvesi altında vesayet odağı haline gelenler tarafından çıkarıldığını söyledi.

Atatürk'ün, AK Parti olarak istismar edilmesine karşı olduklarını belirten Doğanay yaptığı açıklamada, "Bugün bize 'AK Parti Atatürkçülüğe mi kayıyor?' diyorlar. Hayır, AK Parti Türkiye'yi normalleştiriyor. Yani AK Parti, Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve AK Parti'ye kadar gelen süreç içindeki anormallikleri normal bir zemine taşıyor. Birilerinin Mustafa Kemal Atatürk'ü, tanrısallaştırma, mitolojik bir kahraman, bir Yunan tanrısına dönüştürme çabasının yerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi, Kurtuluş Savaşı'nın mareşali ve bu milletin bir değeri olarak doğru bir yere yerleştiriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün de Cumhuriyetin de 1938'e kadar olan sürecin de son derece rasyonel, duygu dilinden uzak bir zeminde tekrar okunması ve değerlendirilmesi gerekiyor. AK Parti'nin yaptığı budur. Son 100 yılda yaşadığımız en temel sorun, yitik hafızamızın peşinde koşmuş olmamızdır. Kim olduğumuz, köklerimiz, bizi biz eden kimliğimiz, tarihin içinden akıp gelen geleneklerimiz. Bunlarla ilgili son 100 yılda büyük sorunlar yaşadık. Unutulmamalıdır ki, Cumhuriyet bizim devlet geleneğimizin son halkasıdır. Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet ile birlikte biz Osmanlı ve Selçuklu deneyiminin mirasını reddetmek gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu bir hataydı. Doğru olan tarihimizi zihinsel bir bütünlük içinde ele almaktır. O yüzden ne diyoruz? “Alparslan da Selçuklu da bizim. Osman Bey'in o kurduğu, muhteşem bir çınar olarak hayal ettiği Osmanlı da bizim. Abdulhamit Han da bizim, Vahdettin de bizim, Mehmet Reşat da bizim, İttihat ve Terakki deneyimi de bizim. Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Hasılı bizim öncelikli olarak bizimle barışmamız gerekiyor. İşte AK Parti'nin yaptığı budur. Bunu alıp da 'Efendim AK Parti Atatürkçü mü oluyor, şucu mu oluyor, bucu mu oluyor' şeklinde sorgulamak doğru değil. Biz tarih içerisindeki bütünlüğümüzü, kavrayışımızı yeniden inşa ediyoruz. Atatürkçülük kisvesi altında vesayet odağı haline gelenlerin, Atatürk’ü olduğundan farklı tanımlayarak istismar etmesine izin vermiyoruz. Olan budur" ifadelerini kullandı.