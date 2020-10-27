Doğanay, Avrupa ülkelerini kınadı

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. İl Başkanı Doğanay kandil mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz 'in doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlid Kandil'ine daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu geceyi kutlarken Peygamberimizi daha iyi anlamak gerekmektedir. Peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesajı iyi anlamak, eşsiz ve örnek olan güzel ahlakını özümsemek, İslam âleminin ona duymuş olduğu içten ve samimi sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak, bu mübarek geceler için önceliklerimizden olmalıdır. Hazreti Peygamberimizi rehber kabul eden bizler; Hiçbir zaman zulmün ve zalimin yanında değil her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmalıyız” dedi.

“BOLULU HEMŞERİLERİMİN KANDİLİNİ TEBRİK EDİYORUM”

Özellikle Avrupa’da hızla yayılan İslam ve Müslüman düşmanlığını, Müslümanlara ait iş yerlerinin, evlerin, ibadethanelerin, okulların hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların saldırısına maruz kalmasını sessiz bir şekilde seyreden Avrupa ülkelerini kınadığını belirten Doğanay mesajında ayrıca, “Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan mübarek Mevlid Kandili dolayısıyla, Bolulu hemşerilerimin kandilini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk'tan; ülkemiz, İslam âlemi ve insanlık için mutlu, huzurlu, hoşgörü ve barışın hâkim olduğu günler nasip etmesini diliyorum. Bu gecenin getireceği manevi iklimden pay alarak dualarımızın kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.