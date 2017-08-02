Haber: Gönül Olutürk

Geçtiğimiz Haziran ayında ilk olarak ilimizde Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, tarafından başlatılan AK Parti 1. Bölge İl Başkanları İstişare Toplantısının 2’ncisi Balıkesir’de gerçekleşti. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ile ve ilçe yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’da katıldı. Toplantı’da Doğanay, ilimizde yapmış olduğu çalışmaları ve yaşanan sorunları anlatarak, çözümü için parti teşkilatlarıyla istişare yaptı. Ayrıca partililer, 18 Kasım 2017 tarihinde başlayacak olan 6. Olağan İl Başkanlıkları Kongreleri öncesi organize edilen toplantı da yapılan çalışmalar ve hazırlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı’da AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç’un yanı sıra AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Ak Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Mustafa Dündar Ünlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, AK Parti Balıkesir Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Akyıldız hazır bulundu.