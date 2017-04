Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ve Anayasa Değişikliğinin oylandığı 16 Nisan'daki Referandum halk oylamasında tüm ilçeleriyle birlikte evet oyu fazla çıkan 7 il arasında yer alan AK Parti Bolu İl Başkanlığı, İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerine devam etti.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay öncülüğünde; Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Medya Tanıtım Başkanı Suat Güner'den oluşan AK Parti heyeti, sırasıyla Kıbrıscık, Seben, Göynük ve Mudurnu İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada; "Bir seçim sonrası ilk başta Teşkilatlarımıza, daha sonra Muhtarlarımıza ama en önemlisi Seben Halkına teşekkür etmek için buradayız. AK Parti bunu 2002'den bu yana, her seçimden sonra yapıyor. Bugünde hep birlikte; Milletvekillerinden İl Başkanına, İl Genel Meclisi Başkanından Teşkilat Mensuplarına kadar hepimiz sizlere teşekkür etmek için buradayız. AK Parti olarak bir diğer iyi yaptığımız şey ise; mevcut seçim sonuçlarını ortaya koyup, bir sonraki seçimin startını vermek için nerde ne yaptık, ne netice aldık, daha önce neymiş, şu an ne almışız değerlendirmesini yapmak. Bunları her teşkilatımız kendi içerisinde mutlaka değerlendirmesini yapacak. Bu değerlendirmeyle de bir anlamda 2019 yılında yapılacak seçimlerin başlangıcını yapmış olacağız" dedi.

Bolu Halkına teşekkür eden AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise yaptığı konuşmada; "15 Temmuzda hain bir darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Sağ olsun MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, milletimize yapılacak operasyonu gördü AK Parti'ye destek vererek, bu Anayasa değişikliğini yapalım dedi. AK Parti ve MHP, anayasa değişikliği için ciddi bir duruş sergiledi. Bu duruş önemliydi. İki siyasi hareket Anayasa değişikliğini önce Milletimize sunmak üzere, Meclisin denetiminden geçirdik. Ve dedik ki; söz de karar da milletin. Milletimizin vereceği karar; dün olduğu gibi bugün de yarın da başımızın üzerinde. Çünkü bizim milletimiz feraset sahibi. Milletimiz yapılanları ve yapılacakları biliyor. Ülkeye yapılan operasyonları, vesayetçileri biliyor. AK Parti de, MHP de sağ muhafazakar düstur, bu Anadolu coğrafyasının önemli bir mirengi noktasında durmaktadır. Onun için 16 Nisan hepimiz açısından anlamlı. 16 Nisan'da milletçe hep beraber kazandık. 16 Nisan, sadece evet ve hayırla ilgili yapılan bir kampanya değildi. Bugüne kadar milletimize yapılan operasyonlara verilen bir cevaptı. Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam edecek. Bolu olarak %63 bareminde bir oy aldık. Türkiye'de kendi oyunu 1 Kasıma göre koruyan illerden bir tanesiyiz. Tüm ilçeleriyle beraber evet oyunun fazla çıktığı 7 ilden biri de Bolu'dur. Çünkü burası hem Anadolu erenlerinin hem de zulme karşı duran Köroğlu'nun coğrafyası. Biz Bolu Halkına yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da bir siyaset bilimcinin yaptığı seviyesiz açıklamayı hatırlatan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da yaptığı konuşmada; "Geçenlerde Fransa'da sözde siyaset bilimcisi; meşru yollardan Recep Tayyip Erdoğan'ı indiremiyoruz, suikast düzenlenmeli, öldürülmeli dedi. Acaba hayır diyenlerin vicdanı ve kalbi o sözleri duyduktan sonra sızladı mı? Ama biz evet diyenlerden Allah razı olsun diyoruz. Aslında hayır diyenler de kazandı. Biz belki %52'lik sonuca çok fazla sevinemedik, bütün teşkilatlarda bir burukluk oldu. Hayır sevineceğiz. Başımızı dik tutacağız, dik tutmak zorundayız. Maçta 10 gol atsan da 3 puan veriyorlar, bir gol atsan da 3 puan veriyorlar. Biz o golü attık. Onun için sevineceğiz, sevinmek zorundayız. O golü atmak kolay değildi. Dünyanın üzerimize geldiği bir anda bunu başarmak çok olmadı. Ama Elhamdülillah biz bunu başardık. Bu süreçte emek veren tüm İlçe Başkanlarımıza, AK Partili Belediye Başkanlarımıza, SKM Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyelerimize, Belediye Meclis Üyelerimize, Yönetimlerde olan ya da olmayan, Recep Tayyip Erdoğan davasına emek veren başta önden giden Hanım kardeşlerimize, gençlerimize kısacası herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.