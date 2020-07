Doğanay, Basın Bayramını kutladı

Haber: N. Halid Altundal

Doğanay mesajında; “Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Bu nedenle çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir. Gelişen teknoloji ve internet kullanımının yaygınlaşması ile değişime uğrasa da yazılı ve görsel basın demokrasinin olmazsa olmazıdır. Nitekim basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğini bizler 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü sırasında görmüş olduk. Bu anlamlı günün basın sektörünün sorunlarının dile getirildiği, basın sektöründe çalışanların özlük hakları, iş güvenceleri ve çalışma şartlarının iyileştirildiği, yerel basında çalışanların da ulusal basında çalışanlar ile aynı şartlara sahip olabildiği bir gün olmasını diliyorum.

Dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan, her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her daim yanındayız. Tüm şartlar altında büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, her birine başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.