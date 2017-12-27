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27 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Doğanay; “Başkomutanımızı heyecanla bekliyoruz”

    Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’ya gelişine az bir süre kala Karaçayır Kapalı Spor Salonunda da kongre için hazırlıklar başladı. Doğanay, çalışmaları incelerken, “Başkomutanımızı heyecanla bekliyoruz” dedi.

    27 Aralık 2017 Çarşamba 11:03
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    Doğanay; “Başkomutanımızı heyecanla bekliyoruz”
    Foto galeriye git Haber: Kasım ŞAHİN

    31 Aralık 2017 tarihinde Karaçayır Kapalı Spor Salonunda saat 12.00’de gerçekleştirilecek olan Ak Parti Bolu İl Teşkilatının 6. Olağan Kongresine katılmak üzere ilimize gelecek olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklara hız verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spor salonunda yapacağı konuşma için yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, “her şeye en ince ayrıntısına kadar dikkat ediyoruz” dedi.

    Doğanay’ın tek başına gireceği kongre öncesi teşkilat başkanlarıyla birlikte bu gün öğle saatlerine doğru spor salonuna gelerek hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Doğanay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’den afişler, pankartlar ve bayrakların nerelere asılacağı konusunda bilgi alış verişinde bulunurken, tribünlerde bulunan kırık sandalyelerin onarımı tamamlanarak salon içerisinde oturma düzeninin nasıl sağlanacağı kararlaştırıldı. Cuma günü salonun süsleme çalışması yapılacağı belirtildi.

    DEV TÜRK BAYRAĞI

    Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Karaçayır Kapalı Spor salonunun tavan kısmına dev bir Türk Bayrağı asılacağında belirterek; “Teşkilat olarak büyük heyecan içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız için 30metreye 20 metre ebadında 60 metrekarelik Türk Bayrağını salonun tavan kısmına yerleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Türk Bayrağımızın altında Bolu halkına hitap edecektir” dedi.

    HEYACANLA BEKLİYORUZ

    Gazetemize özel bir açıklamada bulunan Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, 10 yıl aradan sonra ilk kez Cumhurbaşkanının Bolu halkıyla bir araya gelecek olmasından dolayı heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdiklerini dile getirerek şunları söyledi; “Hazırlıklarımız devam ediyor. Eksiksiz bir şekilde büyük coşkuyla ve heyecanla Cumhurbaşkanımızı karşılamak için çalışmalarımız devam ediyor. Kalabalık bir miting olacak Bolu’ya yakışır, Bolu ilene yakışır şekilde hazırlanıyoruz. Teşkilatlar olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 10 yıl sonra bir miting yapacağız. Heyecanlıyız, stadyumu süslüyoruz, ülkenin Başkomutanını, Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Bolu olarak kendisini dört gözle bekliyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Ak, Parti, Genel, Başkanı

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