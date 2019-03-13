Doğanay, Belediye Başkanını açıkladı

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını köylerde yoğunlaştıran AK Parti Bolu İl Genel Meclisi Üyesi Adayları, basın mensupları ile bir araya geldi. Gaye Otel’de düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adayları Mazhar Bozoğlu, Zerrin Yavuz Açıkalın, Yaşar Yüceer, Basri Gökdemir, Samet Kocadağ, Reşat Ateş ve AK Parti teşkilatları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

“FATİH METİN YENİ BOLU BELEDİYE BAŞKANIMIZDIR”

Programda konuşan İl Başkanı Nurettin Doğanay, programa katılanları selamlarken Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e, “Bolu Belediye Başkanımız” diye hitap etti. Çalışmalar esnasında gördükleri samimiyeti ve teveccühü belirten Doğanay, “Bu iş artık bitmiştir. Fatih Metin yeni Bolu Belediye Başkanımızdır” dedi.

“BOLU’NUN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜNE ŞAHİTLİK ETTİK”

Doğanay konuşmasının devamında ise, seçim sürecini sadece Bolu merkezde düşünen bir siyasi parti olmadıklarını belirterek, “105 günlük bir süreçte çok kıymetli Belediye Başkanımız, Ak Parti Teşkilatları ile birlikte Bolu merkezde çalışır iken aynı zamanda İl Genel Meclisi Üyeleri olarak mesailerinin büyük bir bölümünü özellikle köylerde harcıyorlar. Tabi ki köylere gittiğimiz zaman, köylere arkadaşlarımız gittiği zaman oralarda görüyoruz ki yine vatandaşımızın tercihi AK Parti’den yana devam noktasındadır. Tabi ki bu 18 yıllık süreç içerisinde özellikle kırsalda ve köylerde Bolu merkez de dahil olmak üzere vatandaşımızın kanalizasyonundan, yolundan, suyundan temel ihtiyaçlarını insan odaklı hizmet olarak gördüğümüz için bıkmadan, usanmadan, durmadan hizmet etmeye devam ediyoruz. Tabi bunu yaparken aynı hassasiyeti de Bolu merkezde gösteriyoruz ki Bolu’daki hemşerilerimiz üç dönemdir Bolu Belediyesi’nin AK Parti ile devamı noktasında bizlere onay verdiler. Tabi bu süreç içerisinde Bolu’da yaşayanlar, Bolu’yu bilenler, herkes çok iyi bilir ki Bolu değişti, Bolu dönüştü, Bolu’nun değişimi ve dönüşümüne şahitlik ettik” diye konuştu.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ NOKTASINDA YİNE YOLA ÇIKMIŞ BULUNUYORUZ”

Daha önce görev yapan tüm İl Genel Meclisi Üyesi arkadaşlarına, yapmış oldukları çalışmalar adına şahsı ve teşkilatları adına teşekkür eden Doğanay konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “Şunun altını kalın bir şekilde çizerek söylemek istiyorum: ‘Gerek İl Genel Meclisi Üyelerimiz köylerimizde yapmış oldukları çalışmalar neticesinde gerekse Bolu merkez olarak baktığımız zaman milletimiz de şunu çok iyi biliyor, bizlere inanıyor ki bizlere bu onayı veriyor. Fakat biz de şunu iyi biliyoruz ki kuruluş felsefesi ve amacı belediyecilikten gelen bir AK Parti olduğu için, AK Parti’nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da belediyecilik anlamında neler yaptığını o koskoca bir şehir olan İstanbul’un o değişimine dönüşümüne nasıl şahit olduysak, İstanbul’u nasıl bir dünya markası yaptıysak belediyecilikten gelen bir parti olarak gönül belediyeciliği noktasında da yine yola çıkmış bulunuyoruz. Belediyecilik bizim işimiz, belediyecilik bizim asli görevimiz, belediyecilik bizim en iyi yaptığımız işlerden bir tanesidir ki Türkiye’nin her tarafında AK Partili belediyelerinin neler yaptığını, hangi hizmetleri aldığını hep beraber görüyoruz. Onun için milletimizin karşısına çıktığımız zaman, milletimizin önüne sandığı koyup onların önünde biz divana durduğumuz zaman, çok rahat bir şekilde onların karşısına çıkıyoruz ki milletimiz de bizimle birlikte yola devam noktasında karar veriyor.”

Doğanay’ın ardından birer konuşma yapan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü de İl Genel Meclisi Üyesi Adaylarına başarılar dileyerek, AK Parti hizmetlerinin seçimden sonra da yeni seçilecek üyeleri ile birlikte devam edeceğini ifade ettiler.