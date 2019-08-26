Doğanay, belediye borçlarını açıkladı

Haber: Birol Ertunç

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, belediyenin borçlarını kalem kalem açıklamaya davet etmişti. Doğanay’ın açıklamasının akşamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir televizyon programında belediye borçlarını tek tek açıklamıştı. AK Parti İl Başkanı Doğanay, Başkan Özcan’ın açıklamalarının ardından yeni bir basın toplantısı düzenleyerek Özcan’ın açıkladığı rakamları yalanladı. Doğanay, Bolu Belediyesi 2018 yılı Faaliyet Raporuna dayandırarak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bizim toplantımızın ardından apar topar canlı televizyon programına çıkan Tanju Özcan, yine borcun 461 milyon lira olduğunu iddia etti. Buna şaşırmadık. Çünkü Tanju Beyin hayatta yaptığı en iyi iş kelimelerle oynayarak göz boyamak. Ama biz o gün de dediğimiz gibi, niyetimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. O yüzden kelimeleri eğip bükmeden sizlere sadece birkaç kalem üzerinden hareketle iddiamızın arkasında olduğumuzu ifade etmek isterim.”

“BU RAKAM KESİNLİKLE YANLIŞTIR”

Doğanay, Bolu Belediyesinin İller Bankasına olan borcuyla alakalı olarak, “Tanju Bey 461 milyon liralık borcu yüzeysel olarak açıklarken, İller Bankasına olan Bolu Belediyesi’nin borcunu 177 milyon olarak açıklamıştır. Bu rakam kesinlikle yanlıştır. Bolu Belediyesinin 31 Mart 2019 tarihi itibariyle İller Bankasına borcu ana para 106 milyon, faizi de 33 milyon olmak üzere toplamda 139 milyon liradır. Bakın elimde CHP’li Belediye döneminde Belediye tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporu var. Burada Uzun Vadeli Borçlar olarak adlandırılan rakam 140 milyon liradır. Bu 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle olan borçtur. Her ay 4 milyon lira civarında İller Bankasından borca karşılık kesinti yapıldığı da düşünülecek olursa, 3 ayda borç 12 milyon daha azalmıştır. Yani İller Bankasına Bolu Belediyesine olan borcu Tanju Özcan’ın açıkladığı gibi 177 milyon değil, 139 milyon liradır” dedi.

“BOLU HALKINA YANLIŞ BİLGİLER VERMEKTEDİR”

Açıklamasının devamında belediyenin diğer borç kalemlerine değinen Doğanay şunları söyledi: “Tanju Bey; Bolu Belediyesi’nin Bankalara olan borcunu 58 milyon lira açıklamıştır, bu da yalandır. Bolu Belediyesinin özel bankalardan çekmiş olduğu kredi miktarı; 45 milyon liradır. Zaten az önce göstermiş olduğum faaliyet raporunda da bu rakam kısa vadeli borçlar bölümünde açıkça görülmektedir. Tanju Bey burada da Bolu Halkına yanlış bilgiler vermektedir. Tanju Bey takaslardan dolayı Bolu Belediyesi’nin Milli Emlak’a 4 milyon lira borcu olduğunu ifade etmiştir. Bu da yalandır, çünkü borç 2.7 milyon liradır. Belediyeye iş yapan müteahhitlerden alınan teminat mektuplarının borç kalemi olarak hesaplanmasının takdirini sizlere bırakıyorum çünkü bunlar teminat mektubudur, nakit para değildir. Böyle bir borç külliyen yoktur.”

“YA ALMAKTAN VAZGEÇSİN YA DA SATIŞA ÇIKARTSIN”

Geçmiş dönemde yoğun gayretleri sonucu Bolu Belediyesine kazandırdıkları 220 dönüm fidanlık arazisi konusuna da değinen Doğanay, “Araziyle ilgili Tanju Özcan’ın yaptığı açıklamaları kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Basit hesap oyunlarıyla bu yerin 12 milyon lira etmesi gerekirken, 20 milyon liraya alındığını ve de Ormana fazla verildiği iddiası olsa olsa ya yalan söylemektir ya da iş bilmemektir. Öncelikle bu yer Orman’dan 18 milyona alınmıştır. Eğer ki Tanju Bey bu yerin bu kadar etmeyeceği iddiasındaysa o zaman geç kalmış değil, ya almaktan vazgeçsin ya da satışa çıkartsın. Bakalım kaç paraya satılacak o beğenmediği yer” diye konuştu.

“92 MİLYON LİRA DİYEREK KONUYU GEÇİŞTİREN…”

Müteahhitlere olan borç konusuna ilişkin ise Doğanay, “Kelime cambazı olan Tanju Özcan Bolu Belediyesi’nin müteahhitlere olan borcu konusunda hünerlerini sonuna kadar sergilese de güneşin balçıkla sıvanamayacağını da bilmesi gerekir. Genel bir ifadeyle müteahhitlere borcumuz 92 milyon lira diyerek konuyu geçiştiren Tanju Özcan, bu borcu kalem kalem açıklamak durumundadır. Mesela bu borçların içerisinde Arıtma Tesisi 2. Etabı, Ormana yapılacak bina, Karadere Suyu işi, Belediye İş Merkezi işleri var mıdır? Bu müteahhit borçları ayrıca İller Bankası borçları hanesinde de yazmakta mıdır? Biz biliyoruz ki bu müteahhitlere Belediyenin borcu yaklaşık 20 milyon lira civarındadır ama Tanju Bey burada yine doğruyu söylemeyerek, Bolu Halkına yanlış bilgi vermektedir” ifadelerine yer verdi.

EMEKLİ KESENEKLERİ

Doğanay açıklamasının devamında emekli kesenekleri ile ilgili, “En tehlikeli borç kalemi de bu arkadaşlar. Bu para emekli olduğunda işçimize, memurumuza ödenecek paradır. Yani hepsi birden ve bugün yarın ödenecek bir para değildir. Ama işçi çıkartmalarla göreve başlayan, baskı ve mobing uygulamalarıyla işçilere eziyet eden Tanju Özcan, katıldığı son televizyon programında Bolu belediyesi çalışanlarının aldıkları maaşların helal olmadığını, hak etmedikleri açıkça söylemiştir. Şimdi bu yıllar içerisinde ödenecek Emekli Kesenekleri kalemini borç hanesine yazan Tanju Özcan, yeni işçi çıkarımları için hazırlık mı yapmaktadır sorusunu akla getirmektedir” dedi.

“SÖZDE DEĞİL, ÖZDE ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞE DAVET EDİYORUM”

AK Parti İl Başkanı Doğanay açıklamasının sonunda ise borç kalemlerini tek tek yeniden sıralayarak şunları söyledi: “İller Bankası 38 milyon, Bankalar 13 milyon, Milli Emlak 2.3 milyon, Müteahhit Emanetleri 10.8 milyon, Orman Fidanlık Arazisi 21 milyon, Müteahhitler 70 milyon, Emekli Kesenekleri 11 milyon; toplam 166 milyon liralık sadece birkaç kalemle şişirilmiş bir borçtan ifade edilmektedir. Ben iddiamın arkasındayım. Şimdi Tanju Özcan’a düşen görev, resmi evraklarla kalem kalem öyle kelime oyunlarının arkasına sığınarak değil, net borcu açıklamalıdır. Açıklaması da yetmez, Bolu Belediyesi’nin duvarına hem borcu hem alacağı tüm Bolu Halkının bilgilenmesi için asmalıdır. Sözde değil, özde şeffaf belediyeciliğine kendisini davet ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 16:33