banner133

banner101

31 Ekim 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Doğanay; "Belediyecilikte iddialıyız"

    Dörtdivan Halkının sabırsızlıkla beklediği hizmetlerin masaya yatırıldığı AK Partili Belediye Başkanları toplantısı Dörtdivan'da gerçekleştirildi.

    31 Ekim 2017 Salı 14:41
    Bu haber 80 kez okundu
    Doğanay;

    Haber: Gönül Olutürk

    AK Partili Belediye Başkanları ile her ay düzenli olarak yapılan Belediye Başkanları toplantısı Dörtdivan'da gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın başkanlığında yapılan toplantıya; Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydilli, Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Taşkesti Belde Başkanı Yusuf Mintaş, İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Fidan katılırken toplantıya Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ev sahipliği yaptı.

    Toplantının açılış konuşmasını yapan Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu; "Bu ayki AK Partili Belediye Başkanları toplantımızda sizleri Dörtdivan'da ağırlamaktan son derece mutluyuz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz toplantıda sizlere 2017 yılı iş programında yapacağımızı belirttiğimiz işlerden hangi çalışmaları gerçekleştirdiğimizi ve bitmeyen çalışmalarımızın da hangi aşamada olduğunu bir sunumla bilgilendireceğiz. Ayrıca Sayın İl Başkanımız ve Sayın Bolu Belediye Başkanımızdan çalışmalarımızla ilgili yardım ve taleplerimiz olacak. Bugüne kadar Dörtdivan'ımıza gerek İl Başkanımız, gerek Bolu Belediye Başkanımız, gerek İl Genel Meclisi Başkanımız ve gerekse de diğer Belediye Başkanlarımızın verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

    “BELEDİYELERİMİZİN BİRBİRİNE YARDIMINI BU TOPLANTILARDA KOORDİNE EDİYORUZ”

    Bolu'nun uzun yıllardır yaptığı AK Partili Belediye Başkanları toplantısını gerçekleştirdiğini ve bu toplantıları önemsediklerini belirten AK Parti Nurettin Doğanay ise konuşmasında; "Biz AK Parti Ailesi olarak, AK Partili Belediye Başkanlarımızla birlikte ayrıca İl Genel Meclisi Başkanımızın da katıldığı değerlendirme ve istişare toplantısını her ay bir ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Bu ayki toplantımızı Dörtdivan'da yaparken kısmet olursa bir sonraki toplantımızı da Taşkesti'de gerçekleştireceğiz. Hangi ilçemizde bu toplantıyı yapıyorsak; o gün masaya o ilçede bugüne kadar yaptığımız çalışmaları ve bundan sonra yapılacak çalışmaları yatırıyoruz. Bir bütünlük içerisinde Belediyelerimizin birbirine yardımını bu toplantılarda koordine ediyoruz. Dörtdivan'da özellikle bugün doğalgaz ve D-100 karayolundan ilçeye açılan direkt bağlantı yolu öncelik gündemimiz olacak. Bolu'da Belediyecilik noktasında iddialıyız. Sürekli diyalog ve yardımlaşma içerisinde Bolu Halkına hak ettikleri hizmetleri en iyi şekilde vermek için gayret ediyoruz. Milletvekillerimiz, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve İl Genel Meclisimiz ile Bolu'yu şantiyeye çevirdik. Dönem bittiğinde AK Partili Belediyelerimizin, seçim vaatlerin yazılı olan hizmetleri Bolu Halkının hizmetine sunmuş olduğunu herkes görecek. Burada alınan kararların Bolu'muza ve Dörtdivan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

    “AK PARTİ AİLESİ OLARAK BİRLİKTELİĞİMİZİ ORTAYA KOYUYOR”

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; " Bu toplantılar aynı zamanda AK Parti Ailesi olarak birlikteliğimizi ortaya koyuyor. İşte bunun sonucunda da başarı ortaya çıkıyor. Bizler yerelde bu çalışmaları yaparken, Ankara'da Sayın Milletvekillerimiz oradaki çalışmaları yürütüyorlar. Bolu'da, Belediyecilik noktasında iddialıyız. Sürekli diyalog ve yardımlaşma içerisinde Bolu Halkına hak ettikleri hizmetleri en iyi şekilde vermek için gayret ediyoruz" dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Dörtdivan, Halkının, Sabırsızlıkla, Beklediği, Hizmetlerin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖLÜM SONRASI YAŞAMAK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BGSD”nin “2017 Yıl Sergisi” nden Notlarım…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU HEMEN GELİYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık-Sen İstifa Etmelidir!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsanları Kontrol Etmek
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SEVDİKLERİM - 1
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BOLUSPOR İÇİN ZORLU VİRAJ !
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129