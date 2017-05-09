Haber: BMA

10 Mayıs Çarşamba akşamı idrak edeceğimiz Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajında, "Berat Kandili, Müslümanlar olarak vicdanlarımızı muhasebeye çekme, nefislerimizi terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarımızı telafi için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu kutsal gece, dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmek için de önemli bir vesile konumundadır. Bu mübarek geceler, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koşarak, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama fırsatı sunar. Bu nedenle bu özel gecede kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık âlemi için dualar edip, Allah’tan hayır niyaz etmeliyiz.

Mübarek üç aylar içinde yer alan ve Ramazan ayının da müjdecisi olan bu gecenin, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam dünyasının beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Bolulu hemşerilerim başta olmak üzere Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.