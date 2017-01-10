Haber: Kasım ŞAHİN

Nurettin Doğanay düzenlediği kahvaltıda basın ile bir araya gelerek açıklamalarda da bulundu. Doğanay açıklamasına şehitlerimizi ve 2016 yılını değerlendirerek başladı ve “Öncelikle gecesinin gündüze katarak çalışan gazetecilerimizin bu özel gününü kutlarım. Biliyoruz ki onlar toplumda önemli rol oynayan ve zor şartlar altında mesleklerini yapan eden kişiler. 2016 yılı bizim için kötü bir yıldı. Bununla beraber bir çok arkadaşımız, vatandaşımız, polisimiz ve askerimiz şehit düştü. Geçmişten bu güne kadar tüm vatandaşlarımıza Allah’dan rahmet diliyorum eminim ki Allah’ım onları cenneti ile mükafatlandıracak. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şehit ailelerimize de Allah sabır versin. Tabi şehit olmak farklı ve güzel bir duygu ama ateşin düştüğü yer farklı bir acı yaratıyor. Kurşunlara tanklara karşı nasıl yürünüldüğünü vatan uğruna canını nasıl hiçe saydığını da İzmir’de görmüş olduk. Şehit ailelerimizi de her şekilde sahiplenmekte bizim borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun diyorum” dedi.

GAZETECİLERE ÖZEL TEŞEKKÜR

Doğanay, gazetecilere 15 Temmuz sürecinde ki duruşları nedeni ile teşekkür ederek “Zor bir meslek yapıyorsunuz. Sizler ile beraber yılın 12 ayı birlikte hareket ediyoruz. Sizlerin ircaa ettiği bu mesleğin memleketin önemi adına aynı zamanda demokrasinin gelişmesi adına önemli olduğunu düşünüyorum. Sizler olmadığı zaman insanımızın haber alma özgürlüğünün kısıtlandığını düşünüyorum. Sizlerinde görevi olan haberi ve haberciliği doğru bir şekilde yapmak, kendi içinizde belirlenmiş olan etik kurallara uygun hareket etmek. Tabi bu bizim içinde aynı. Şu bir gerçek biz beraber bir yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuk bir yıl boyu sürüyor. Rabbim bu meslekte size kolaylık versin. Geçenlerde Bolu Dağı’ndan yılbaşı günü geçerken Bülent Velioğlu’nun çalıştığını gördük. Sizin bu mesleği ne şartlar altında yaptığınızı biliyoruz. Bizim bu gün burada olma nedenimiz sizlerle keyifli bir şekilde kahvaltı yapıp sohbet etmek. Bizler Ak Parti ailesi olarak sizler için ne kadar zorsa 2016 yılı bizler içinde o kadar zordu. 15 Temmuz itibari ile zor bir süreç geçirdik. Bu süreçte gösterdiğiniz tarafsız duruş adına herkes adına sizlere teşekkür ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımız istisnasız bir şekilde görevlerini yaptılar. Hepimiz buna şahidiz. Gerekirse de her yerde bunu söyleriz” ifadelerini kullandı.

“BİRLİK BERABERLİK DUYGUSU İÇİNDE ÇALIŞMAYA GAYRET ETTİK”

Doğanay, tüm partilerle birlik beraberlik içinde çalışmaya gayret ettiklerini belirterek şu cümleleri kullandı “Tabi bununla beraber bizler Ak Parti ailesi olarak çalışmalarımızı yapmaya gayret ettik. En önemlisi kendi içimizde ki var olan birlik beraberliği daha da sağlamlaştırmaya gayret ettik. Bununla beraber sadece Ak Parti adına değil bütün partiler toplumu germeden siyaset yapmaya gayrete ettik. Siyasi anlamda tabi ki hatalarımız olmuştur. Muhalefet partileri ile birlik ve beraberlik duygusu içerisinde çalışmaya gayret ettik. Bunun en güzel örneklerini de gösterdiğimize inanıyorum. İşte yapmış olduğumuz ziyaretlerden tutun keza onların bizlere yapmış olduğumuz ziyaretler var. Aynı zamanda CHP’nin bize geri dönüş yaparak ziyaret etmesi. Yakın bir zamanda kendileri bizleri ziyaret edecekler. Bolu’da yaşıyoruz arabayla bile dolaştığınız zaman en yakın noktadan en uzak noktaya 5 dakikalık bir mesafede yaşıyoruz. Ayrı şeyler düşünebiliriz ayrı fikirlerimiz olabilir ama bu bizi birlik beraberlikten alıkoyamaz. Bu güzel şehirde yaşarken iyi günde kötü günde birbirimizin yanında bulunacağız. Ben bu siyasi kimliğimle şahsen açıklamaları yaparken kimseyi kırmamaya dikkat ediyorum. Çünkü birbirimizi son zamanlarda sevmeyi unuttuk, saygı kurallarını aştığımız anlarda olabilir. Ben bu güne kadar göstermiş olduğu duruş adına bizler ile beraber yapmış olduğu hareketler adına hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah 2017 yılı kanın ve göz yaşının durduğu bir yıl olur”

“MİLLETİN KARARINA SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ”

Doğanay, yeni anayasa görüşmelerinde değerlendirerek referandum olursa bu milletin kararına saygı duyulması gerektiğini söyleyerek açıklamasını şu şekilde sonlandırdı “Dün mecliste 338 evet oyu atan hangi partiden olursa olsun tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki süreçte mecliste ki müzakere kısmına geçilecek. Bundan sonra da referandum sürecine gidiyoruz. Bundan sonra milletin vereceği karara saygımız duyacağız ve saygı duymak zorundayız. Evet diyecekse de milletimiz diyecek hayır diyecekse de milletimiz diyecek. O yüzden biz milletin huzuruna çıkmaktan çekinmeyeceğiz. Bu defa da mecliste ki görüşmeler bittikten sonra referanduma gideceğiz gibi görülüyor. Buna devam edeceğiz. Hayır diyen hayır evet diyenler evet dedikleri ile kalacak. Şunu unutmayalım hayır diyenlerinde hayırlarının içinde bir hayır oluyor. Referandum sürecinin de herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Kahvaltıya katılan tüm gazetecilerimizin özel gününü kutluyorum”