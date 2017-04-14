Haber: BMA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili referandumda artık kararın millette olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Biz 47 gündür kapı kapı dolaşarak insanımıza doğruları anlattık. Korsan broşürler yerine, partimizin logosu ile bastırdığımız "Neden Evet" denmesini gerektiren kitapçık ve broşürlerimizi halkımıza dağıtarak onların desteğini istedik. Çünkü bizim bu ülkeye dair bir derdimiz, bir sevdamız var. Biz istiyoruz ki; bu ülkede darbeler son bulsun. Koalisyonlarla ülkemize zaman kaybettirmeyelim. Meclise de Hükümete de güvenoyunu Halk sandıkta versin. İcraatçı Hükümetler iş başına gelsin. Daha hızlı şekilde kararlar alınsın ve uygulansın. Ülkemizin ekonomik büyümesi hızlansın. Güvenli ve huzurlu bir Türkiye olsun. Bölgesinde ve dünyada lider ve öncü ülke olalım. Darbelerle kesintiye uğrayan veya vesayet odaklarının güdümünde olmayan daha güçlü bir demokrasimiz olsun. Cumhurbaşkanına, yardımcılarına ve bakanlara cezai sorumluluk gelsin. Bağımsız ve tarafsız bir yargıya kavuşalım. İşte bu yüzden biz Evet diyoruz ve Bolu Halkına da istikrar için, istikbalimiz için Bolu'dan güçlü bir evet çıkması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Sandık namustur"