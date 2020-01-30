Doğanay, “Bolu’muza hayırlı olsun”

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında ilimizden 20 proje başvurusu yapılmıştı. Hibe desteği almak için proje başvurusunda bulunanlara müjdeli haberi AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay verdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap kapsamında, ekonomik yatırımlar ve altyapı yatırımları için Bolu'muzdan toplam 20 adet projenin tamamı kabul edilmiş olup, yaklaşık 23 Milyon TL proje tutarının 10 Milyon TL'lik kısmı hibe olarak ilimize tahsis edilmiştir.

“BOLU’MUZA HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde yaptığımız çalışmalardan birinin daha Bolu'ya kazanç olarak yansımasının sevincini yaşarken; Bizlere her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin'e, Milletvekillerimiz Sn. Fehmi Küpçü ve Sn. Arzu Aydın'a, AK Parti Ailesine şahsım ve Teşkilatım adına şükranlarımı sunarım. Bolu'muza hayırlı olsun” dedi.