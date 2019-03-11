Doğanay, “Bu çok açık bir provokasyondur”

Haber: C. Kutay Aykan

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in Balıkesir Akçay’da katıldığı seçim çalışmalarında CHP’lilerin ezan okunurken sarfettiği çirkin sözlere AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay sert tepki gösterdi. Düzenlediği basın toplantısı ile yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Doğanay, son günlerde Türkiye genelinde yaşanan bir takım tatsızlıklar olduğunu ve İstanbul’daki olayı belirterek şunları söyledi: “Üzülerek belirtmek istiyorum. Birileri Doğu ve Güneydoğuda kürdistan diye bahsederken -orası neresi ise- batıda da farklı şeyleri konuşurken özellikle ve özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin taraf olmuş olduğu Cumhur İttifakı noktasında ‘batıda da onlara kaybettireceğiz’ derken. Ama bütün bunların yanında batıda da yine Balıkesir gibi, hatta ilk kurşunun atılmış olduğu, vatanını ve milletini seven insanların içerisinde bulunduğu ülkenin temel değerleri ve hassasiyetlerinin en üst derecede yansıtıldığı ve gördüğümüz bir ilimizden böyle bir açıklamanın kameraların açık olduğu bir anda, neler olduğuna tüm Türkiye’nin de şahit olduğu gibi biz de buradan şahit olduk. Dolayısıyla CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in de katıldığı CHP Balıkesir Akçay seçim ofisi çalışmasında skandal ifadeler oldu. Bunları Milletvekili Aytekin’in konuşmasını sonlandırmasından sonra, mikrofonun açık unutulduğu bir anda -İşte bazen her türlü hesabı yapabiliyorsunuz. Görünen veya görünmeyen noktada ittifakları kapalı kapılar ardında yapıyorsunuz. Yaptığınızı da inkar ediyorsunuz. Bunlarla yüzleşmekten korkuyorsunuz.- Ama Allah’ın işi, orada bir mikrofon açık unutulduktan sonra, orada camide okunan ezanla birlikte caminin hocasına, imamına, ezan okuyan, sela veren müezzinine hangi sözleri sarfettiğini, neleri kullandığını ve bununla birlikte de aynı zamanda ‘benim oyum kürdistana’ diyebilecek kadar cüretkar olup, bunları kendi aralarında konuşmaları…

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADINA ÜZÜLDÜM”

Köklerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün atmış olduğu, hatta kurmuş olduğu bir partinin mensupları olarak, adayları olarak bu milletin temel değerlerine, Ezanı Muhammedi’ye, imamına, müezzinine küfür eder derecede ağzına alınmayacak sözlerin söylenmesi ve orada oyunun da nereye verileceğinin söylenmesi. Ben açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi adına üzüldüm. Ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına üzüldüm. Öbür taraftan baktığımızda da İstanbul’da yaşanan olayı da hep beraber gördük. Sağcısıyla solcusuyla aslında herkesin içini sızlatmıştır.”

“BİRİ ÇIKSIN DA SÖYLESİN”

Açıklamasının devamında iki gündür yaşanan olayları izlediğini ifade eden Doğanay ayrıca, “Şunun için izliyorum, gerek Bolu yerelinde gerekse Türkiye genelinde özellikle izledim, istedim ve arzuladım ki hani her şeye açıklama yapanlar dini hassasiyet noktasında son zamanlarda olmadığı kadar hassasiyet belirten arkadaşlar, dostlarımız… ‘Ya arkadaş sen benim partimin üyesi olabilirsin, benim partimin belediye başkan adayı da olabilirsin.’ Ama bu milletin temel değerleri noktasında ‘Bir dakika kardeşim haddini aşma terbiyesizlik etme. Ezanı Muhammedi’ye okuyan bir hocaya ağzına küfür alaraktan, ağdalı bir şekilde ezan okuyor diyerekten, bu milletin temel değerleriyle dalga geçme’ diye birileri çıksın da söylesin. İki gündür bekledim, ama ne yazık ki göremedim” diye konuştu.

“KİRLİ İTTİFAKLARIN İÇERİSİNDE LÜTFEN OLMAYIN”

Açıklamasında kendi taraflarının Cumhur İttifakı olduğuna dikkat çeken Doğanay, “Bizim tarafımız bellidir, Cumhur İttifakıdır. Bir taraftan Milliyetçi Hareket Partisine gönül verenler ile birlikte, bir taraftan da AK Parti’ye gönül verenler ile birlikte bir yol yürüyoruz. Bu yolu yürürken ilk defa bir yerel seçimin olduğu, bir genel seçimin olduğu bir süreci hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. Ama bir tarafta çok açık bir şekilde ittifakların olduğu -yani CHP, İYİ PARTİ, HDP ittifakının olduğu- bir tarafta da gizli bir şekilde ittifaklar yapıldığı ve kapalı kapılar ardından bunların konuşulduğu artık aşikar. Hani şöyle bir söz vardır: ‘Kral çıplak.’ Bu milletin geleceği ile Allah aşkınıza oynamayın. Bu milletin temel değerleri ile Allah aşkınıza oynamayın. Bu milletin dini değerleriyle Allah aşkınıza oynamayın, çünkü bu topraklar kanla kazanılmıştır, bu toprakların her karışı kanla sulanmıştır. Kirli ittifakların içerisinde lütfen olmayın” dedi.

“BU ÇOK AÇIK BİR PROVOKASYONDUR”

Doğanay açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “Ben inanıyorum ki Bolu’da yaşayan hiçbir hemşerimiz hiçbir vatandaşımız yoktur ki bu yaşanan süreçten rahatsız olmasın. Biz 15 Temmuz’da bu ülke işgal edilmeye kalkındığında en önemli unsur selaların verilmesiydi. Milleti tetikleyen unsurdu. Ama öyle bir noktaya geldik ki yaptıkları hiçbir şey tutmadı. Bu çok açık bir provokasyondur. Bu ülkeyi bölme operasyonudur. Milleti en hassas noktasından vurma operasyonudur. Ben buradan tüm hemşerilerimizin hepsini sağduyuya davet ediyorum. Ama 31 Mart’taki olacak olanları da, 31 Mart’ta insanların neler yapmak istediklerini de hep beraber görüyoruz, izliyoruz. 31 Mart seçimlerinde de sağduyulu bir şekilde bu ülkenin geleceği adına oylarını vermelerini özellikle hemşerilerimizden istirham ediyorum. Bütün siyasi partilerin hepsinden Ezanı Muhammedi’ye, aynı zamanda bu ülkenin imamlarına karşı ağza alınmayacak o hakaretleri yapanları, partili veya partisiz hiç önemli değil kınamaya davet ediyorum. Öyle bol keseden ‘ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım’ demekle olmuyor. Kendi parti mensubun da olsa kalkıp bu olayı bütün siyasi partilerin kınaması gerektiğini düşünüyorum. “