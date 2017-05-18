Haber: BMA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, istiklal mücadelemizin meşalesini tutuşturmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs günü, milli hafızamız için çok önemli bir gündür. İşte 19 Mayıs 1919'da İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu; 15 Temmuz'da hain darbe kalkışmasına karşı kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Biz de geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla 2023 hedeflerimize ilerlerken, en büyük güvencemiz gençlerimizin olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Bizler de AK Parti kadroları olarak, bu bilinç içinde, gençlerimize karşı sorumluluklarımız bulunuyor. En büyük arzumuz, çocuklarımıza bugün olduğundan çok daha parlak bir gelecek hazırlayabilmektir. AK Parti iktidarları olarak görevde bulunduğumuz süre içerisinde de gençlerimize daha çağdaş ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalıştık. Bundan sonra da bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.