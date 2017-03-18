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18 Mart 2017 Cumartesi
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    • Doğanay; "Çanakkale birliğimizin en büyük sembolüdür"

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102.yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

    18 Mart 2017 Cumartesi 12:18
    Bu haber 35 kez okundu
    Doğanay;

    Haber: BMA

    18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihi olduğunu söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Ecdadımızın bin bir zorluk ve yoklukla, çağın en gelişmiş devletleri karşısında verdiği bu var oluş kavgası, bir milletin uyanıp şahlanmasının tetikleyicisi olmuş, Milli Mücadele'ye de öncülük etmiştir. Çanakkale, İslam ordularının yıkılmaz kapısıdır. Şanlı ordumuz ve aziz milletimiz yedi düvele şunu öğretmiştir; "Çanakkale Geçilmez!"

    Her yönüyle bir maneviyat hazinesi olan bu harp, hem Türk askerinin cesaretini ve gücünü hem de doğusundan batısına güneyinden kuzeyine Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde, fedakârlığını ve imanını bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir.

    Çanakkale’de Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından gelen vatan evlatları omuz omuza savaşıp vatan uğruna şehit düştüler, gazi oldular. Çanakkale birliğimizin en büyük sembollerinden bir tanesidir. Çanakkale’de milletin istiklal ve istikbali kurtarılmış, sarsılmaz bir birlik ruhu oluşturulmuştur.

    Çanakkale bu milletin vatan ve bayrak sevdasının, köklü devlet bilincinin, derin tarihi mirasının kanıtıdır. Çanakkale yedi düvele karşı verilen bir mücadelenin ismidir. Her şey bitti derken canlandığımız bir destandır.

    İşte bu şuurla 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında Çanakkale ruhuyla 'Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak' için canlarını tanklara, uçaklara, kurşunlara karşı siper eden kahraman milletimiz; Anadolu'nun ilelebet vatanımız kalacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir.

    İşte böylesine anlamlı bir günde Marmaray gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi, Osman Gazi Köprüsü gibi, Avrasya Tüneli gibi, yapımı hızla ilerlemekte olan 3. Havaalanı gibi dev bir proje daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Çanakkale’deki köprünün temel atma töreni gerçekleştireceklerdir. Çanakkale Boğazına takılacak bu gerdanlık başta Çanakkaleliler olmak üzere ülkemize hayırlı olsun.

    Bu düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 102'nci yıldönümünde; ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimizi rahmet, fedakâr gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızla yâd ediyorum" dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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