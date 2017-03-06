Bu süreç birinci derecede Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu partiler üstü, milli bir meseledir. Biz Milletimize güveniyoruz. Şu aralar cemreler düşüyor. 16 Nisanda da inşallah cemre sandığa düşecek" dedi.

Haber: BMA

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandum öncesi seçim kampanyası çalışmalarını hızla sürdürüyor. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ve çok sayıda partilinin katılımıyla Pazaryeri ve Karamanlı Mahallesi'nde kampanya çalışmalarını sürdüren AK Partililer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler. Yürütülen kampanya hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bir yandan referandum kampanyasını yürütürken diğer yandan da Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın 10 Mart'ta Bolu'da gerçekleştireceği mitinge hazırlandıklarını söyledi. Doğanay, Boluluları 10 Mart'ta Demokrasi Meydanı'nda yapılacak mitinge davet etti.

Çok güçlü bir şekilde EVET çıkacak

Referandumun evet veya hayır meselesi olmadığını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Almanya, Sayın Bakanlarımıza miting ve toplantı yaptırmıyor. Avusturya yaptırmıyor. Hollanda yaptırmıyor. Fotoğrafa bu pencereden baktığımız zaman bir Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de ise HDP'si var, PKK'sı var, FETÖ'cüsü var. Var da var. Bu süreç evet veya hayır süreci değil. Bu süreç; AK Partinin, MHP'nin veya CHP'nin de süreci değil. Bu süreç birinci derecede Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu partiler üstü, milli bir meseledir. Biz Milletimize güveniyoruz. Şu aralar cemreler düşüyor. İlk önce havaya düştü. Sonra suya. Bugün de toprağa düştü. 16 Nisanda da inşallah cemre sandığa düşecek. Bolu'dan çok güçlü bir şekilde EVET çıkacak. Ve Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Hafta sonu Milletvekilimiz, Bakan Yardımcımız ve Belediye Başkanımızla köylerdeydik. Köylerimizde de aynı, şehir merkezinde de aynı. Gittiğimiz yerlerde diyorlar ki: ‘Biz sizdeniz oğlum. Biz sizin ne yaptığınızı biliyoruz. Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. O'nun yüzünü kara çıkartmayacağız.’ Vatandaş bize güveniyor diye de AK Parti Ailesi olarak yerimizde durmuyoruz. Bir defa 8 saat uyku Partililerimize yasak. 4 saat uykuyla gecesiyle, gündüzüyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

16 Nisan'da yapılacak Referandumun önemine dikkat çeken Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise, "Derdimiz; güçlü bir Türkiye olsun. 15 yıl boyunca başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin geçtiği süreçler, genel ve yerel siyasetimiz bu noktada. 1923'te Cumhuriyet kuruldu 94. yılını yaşıyoruz. Bu ülkede darbe olmasın istiyoruz. Vesayet olmasın, millet merkezli siyaset olsun istiyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu bizim için bir hayal değil. Bu seçim; millet merkezli siyasetle, vesayetçi anlayışın mücadelesi" diye konuştu.