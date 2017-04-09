Haber: BMA

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından Bolu’da gerçekleştirilen miting ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğanay, "Sayın Başbakanımızın katılımıyla bir miting biz gerçekleştirdik. Öbür taraftan da bir haftadır Bolu sokaklarında "Cesur Yürek Muharrem İnce" diye anonslar yapılan Muharrem İnce'nin dün yaptığı mitingi de görmüş olduk. İki miting arasında bir kıyaslama yapmanın çok doğru olmayacağı kanaatindeyim. Bir tarafta Sayın Başbakanımızın katılımıyla Bolu tarihinin en büyük mitingini gerçekleştirdik. Diğer taraftan da sayı vermem çok doğru olmasa da "Cesur Yürek Muharrem İnce"nin katıldığı; ben diyeyim bin 500, siz deyin 2 bin hadi 500 daha verelim 2500 kişiyle yapılan miting. Zaten alandaki durumu basın mensupları yakından gördü. Buradan baktığımızda da Halkımızın önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak sandığa gittiğinde Referandumda tercihini EVET olarak kullanacağını göstermiş oldu" dedi.

Muharrem İnce'nin de Bolu mitinginde değişikliği istenilen 18 maddenin içeriği ile ilgili neden hayır dediklerini anlatmak yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı yalan dilini kullandığına da dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bir miting yapıyorlar ve bakıyoruz; ne anlattı, ne konuştu, nelerden bahsetti? Önümüzdeki hafta milletimizin oyuna sunulan Anayasa'da 18 maddelik değişiklik paketi var. 18 maddenin hangisinden bahsetti? Hangisini anlattı? İşin enteresan tarafı da burası. Hiçbirinden bahsetmedi. Benim beklentim; neden 18 maddeye hayır dediklerini, gerekçeleriyle birlikte Bolu Halkına anlatmalarıydı. Ama ne yazık ki yine klasik çamur at izi kalsın siyasi söylemlerini tekrarladılar. Bu anlayıştan bir türlü kurtulamıyorlar. Açık konuşmam gerekirse biraz Muharrem İnce'den umudum vardı. CHP'nin başına Genel Başkan olurda güçlü bir muhalefete ülkemiz kavuşur diye düşünüyordum. Çünkü CHP Bolu Milletvekilimiz Sayın Tanju Özcan ile beraber koşuyorlar, aynı otobüste yolculuk yapıyorlar. Ama gördük ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne yalan söylediyse, Muharrem İnce de Bolu'da aynı yalanları söyledi. Yani al birini, vur ötekine. Bu şekilde devam ettiği müddetçe Muharrem İnce'den de siyaseten bir şey olmayacağı ortaya çıktı. Mevcut eldekinde de bir şey yok, geriden gelende de bir şey yok. Milletimizde zaten bunu gördüğü için onlara hiç bir zaman yetki de vermiyor fırsatta vermiyor" şeklinde konuştu.