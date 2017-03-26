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26 Mart 2017 Pazar
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    • Doğanay; "CHP'liler neye hayır dediklerini bilmiyor!"

    Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, referandum çalışmalarına ara vermeden devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi’nin referandumla ilgili tavrına yönelik açıklamalarda bulundu.

    26 Mart 2017 Pazar 14:58
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    Doğanay;

    Haber: BMA

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerinin 16 Nisan'da yapılacak referandumda değişecek 18 maddeyi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgisi olmadığı iddia eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP'lilerin bu halleriyle komik duruma düştüğünü söyledi.

    Bunun en net örneğinin geçtiğimiz günlerde katıldığı radyo programında Kılıçdaroğlu’nun, mevcut sistemdeki çift başlılığın tehlikelerine değindiğini hatırlatan Doğanay, AK Parti'nin sistem değişikliğindeki haklılığını istemeden de olsa savunduğunu bildirdi.

    CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın, izahı hiçbir şekilde mümkün olmayan “Peygambere bu yetkiyi versen peygamberi bozarsın” sözlerinin büyük bir saygısızlık olduğunu dile getiren Nurettin Doğanay, "CHP Yönetimi işin başından beri yeni sisteme ilişkin sayısız yalan ve yanlış bilgi üretiyor. Maddelerin içeriğini sürekli ve kasıtlı olarak çarpıtıyor. Artık ürettikleri yalanlardan kendi kafaları bile karışmış durumda. Bir yandan da 16 Nisan’da Hayır çıksın diye iyice pervasızlaşıyor, milletin değerlerine hakaret etmekten bile çekinmiyorlar. O yüzden ikide bir dilleri sürçüyor. Dillerindeki yalanlara kendi vicdanları bile razı gelmiyor, onlara gerçek niyetlerini söyletiyor, millet bu sayede bunların gerçek yüzünü görüyor” ifadelerini kullandı.

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ayrıca, "Vatandaşımız doğruları irdeleyerek, dün ile bugünü mukayese ederek, 15 yıllık süreci de göz önünde bulundurarak, 2001 yılında ülkeyi nereden aldık ve nereye getirdik, bunları göz önünde bulundurarak vatandaşımız bir karar verecek. Vatandaşımızın vereceği bu karara da biz saygı duyacağız. Tek adamlık gibi beyanlarla vatandaşımızın gözünün içine bakarak yalan üzerine siyaset yapan CHP'lilere sesleniyorum. Lütfen geçmişinizi bir okuyun. Bugün değişecek olan Anayasadaki 18 maddeyi nasıl Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyorsa, CHP'lilerin de geçmişleri bilmemesi normal. Ama lütfen geçmişlerini bir okusunlar, öğrensinler. İsterlerse ben de onlara anlatabilirim. CHP'liler; mikrofonun karşısında geçtiklerinde, söylemleri ile yaptıkları arasında uyum yok ve bu halleriyle komik duruma düşüyorlar. CHP'liler neye hayır dediklerini bilmiyor" dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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