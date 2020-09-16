Doğanay CHP’lileri topa tuttu

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantı ve programlarda “Gazi Mustafa Kemal” demeyi tercih etmesi ve “Atatürk” demekten kaçınması son günlerde en çok tartışılan konu haline geldi. Kaftancıoğlu’nu CHP’li birçok Milletvekili peş peşe yaptıkları açıklamalarla eleştirirken konuya ilimizde CHP İl Teşkilatından ve CHP’li yöneticilerden hiçbir tepki gelmemesi AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı kızdırdı. Nurettin Doğanay yaptığı açıklama ile ilimizdeki CHP’lileri topa tuttu.

“KORKUYORSANIZ SÖZ BEN DE GELECEĞİM”

Doğanay söz konusu tepkisini belirtmeden önce “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” notunu düştü. Doğanay konuyla ilgili açıklamasında, “Atatürk demekten kaçan CHP İl Başkanı yanı başınızda İstanbul’da. Nerde Bolu’daki Atatürkçüyüz diye geçinip giden sözde Atatürkçüler? Sesiniz soluğunuz kesildi. Ara ki bulasın. Yazık hem de çok yazık. Nerede Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRKÜN kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapanlar, Nerde? Sahi nerdesiniz? Alternatif tören yapanlar nerdesiniz? Hadi koşun Anıt Parka. Korkuyorsanız söz ben de geleceğim sizinle. Korkmayın beyler, korkmayın. Savaş ölünce kaybedilmez. Düşmana benzeyince kaybedilir. Siz siz olun korkmayın” ifadelerine yer verdi.