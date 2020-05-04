Haber: N. Halid Altundal

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirildi. Gülüşken’in özel uçakla ülkemize getirilmesine bazı kesimlerin “şov” yakıştırması yapmasına AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay çok kızdı.

Bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Doğanay eleştirilere sert sözlerle yüklendi. Doğanay açıklamasında, “Beyninde virüs taşıyan bazı gezi zekalı olanlara duyurulur, İsveç’ten özel uçakla hasta getirerek şov yapmışız! Evet, yaptık sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz, sınırlarımız içinde devletimizin kudretli ve şefkatli elini uzatmak için Sağlık Bakanlığımıza bağlı helikopterler ile sınırlarımız dışında üzerinde Ayyıldız arması taşıyan özel ambulans uçaklarımızla zorda kalan vatandaşımızın olduğu her noktaya gidip sizin deyiminizle ŞOV yapmaya devam edeceğiz unutmayın.

PEKİ; Siz Adana’da yaptığınız hastane ile şov yaparken biz bir şey söyledik mi!” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 15:04