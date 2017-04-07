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07 Nisan 2017 Cuma
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    • Doğanay; "Cumhuriyet otoyolu sonuna kadar açık"

    16 Nisan’da yapılacak referanduma sayılı günler kala açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, muhalefetin referandum kampanyasını yalanlar üzerine kurduğunu söyledi.

    07 Nisan 2017 Cuma 10:33
    Bu haber 60 kez okundu
    Doğanay;

    Haber: BMA

    16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi Muhalefetin seçim kampanyasını yalanlar üzerine kurduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti olarak 15 yıldır yalan siyasete, engellemelere karşılık Türkiye'de hayal bile edilemeyecek başarılar yakalandığını söyledi. Türkiye'nin 15 yılda 3 kat büyüdüğüne dikkat çeken Doğanay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile 15 yılda sağlanan başarıların 5 yılda sığdırılacağını ve Türkiye'nin gücüne güç, hızına hız katılacağını belirtti.

    Özellikle CHP'nin sistem değişikliğini rejim değişikliği olacakmış gibi anlatarak yalan beyanda bulunduğunu söyleyen Doğanay, mevcut sistemi eski model arabaya benzetti.

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi tutturmuş ya rejim değişiyor diye, boş laf. Biz de ne diyoruz: Rejim değil, sistem değişiyor. Bizim yolumuz belli. Cumhuriyet yolu! Yolumuz güzel. 1923’te açılmış, rejim meselesi o gün bitmiş. Biz bu yolda gidiyoruz. Derdimiz daha hızlı gitmek, daha öteye varmak. Ama araba eski model. Gitmiyor.

    İşte bu yüzden biz diyoruz ki, arabayı değiştirelim. Son modele geçelim. CHP yönetimi hemen atlıyor, ‘Yok kardeşim, değiştiremezsin. Biz arabadan memnunuz. Hızlanacağız da ne olacak?’ diyorlar. Biz de diyoruz ki ‘Bak güzel kardeşim, navigasyonlu araba lazım artık!’ Cevap ‘Hayır!’ Kliması olsun bari? Cevap ‘Hayır!’ Hava yastığı olsun! Cevap ‘Hayır!’ Otomatik vites olsun! Cevap ‘Hayır!’ CHP diyor ki, ‘Bu araba bize asker ağa babalarımızdan yadigar! Bunu sürmeye devam et!’ Biz ne diyoruz? Cumhuriyet otoyolu sonuna kadar açık. Hani Muasır medeniyet seviyesini aşacaktık? Bırak da o hedefe çabucak varalım. Bunların Türkiye için bir hayali yok. Hayalleri eski model araba. Bunların 17 Nisan sabahı hayali bundan ibaret. Bunlar Atatürk’ün hedeflerine bile ihanet etmişler. ‘Muasır medeniyet seviyesi azıcık beklesin, biz ağırdan ağırdan geliyoruz’ demişler. Karar sizin, eski model arabayla mı yola devam edelim, Yoksa son model arabayla mı? Olduğumuz yerde sayalım mı? Yoksa 16 Nisan’da Evet deyip Türkiye’nin hızına hız mı katalım?" 

    Anahtar Kelimeler: 16, Nisan’da, Yapılacak, Referanduma, Sayılı

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