Doğanay'dan imaj değişikliği

Haber: C. Kutay Aykan

2015 yılından beri AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Nurettin Doğanay, yaptığı imaj değişikliği ile göze çarpıyor. Göreve geldiğin günlerde sakalsız ve bıyıksız görmeye alıştığımız AK Parti İl Başkanı Doğanay, daha sonra hem sakal hem bıyık bırakmış; ardından sakalını keserek sadece bıyıklı haliyle bir süre yaşamını devam ettirmişti. Uzun bir süredir bıyıklı haliyle hafızalarda yer tutan Doğanay, yeniden imaj değişikliğine gitti. Doğanay tekrar sakal bırakarak alışılmışın dışında bir görüntü vermeye başladı.

Doğanay’ın sakallı imajı kamuoyunda olumlu karşılanırken, her gün biraz daha uzattığı sakalını kesip kesmeyeceği ve aile bireylerinden sakal için izin alıp almadığı merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2019, 12:10