HABER: ESRA ÖZTÜRK

İzzet Baysal Şükran Günleri’nin ilk gününde açılan Bolu Tarım Fuarı açılış töreni öncesinde AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay organlarını bağışladı. Fuarı açılış töreninin bekledikleri sırada Sağlık İl Müdürlüğünden bir personelin kendilerini davet etmesi üzerine sosyal sorumluluk projesine dahil olduklarını dile getiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Sağlıklıyız ama yarın bizimde organa ihtiyacımız olabilir. Tabi ki herkes organlarını bağışlamalı ve bizler örnek olarak Türkiye'de bu bilinci arttırmalıyız. Bugün an itibari ile sağlıklıyız ama yarın bizim de organa ihtiyacımız olabilir. Türkiye’de bu bilincin arttırılması adına organ bağışı organizasyonunu arttırılması gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra yaşam alanınız kalmıyor. O zaman ciddi anlamda ihtiyacı olan bir hasta varsa ona bizim organlarımız verilebilir diye düşünüyorum. Ben bu alanda bu şekilde bir organizasyon olduğunu bilmiyordum görevli arkadaşlar dikkatimi çekti ve beni bu güzel sorumluluk projesine dahil ettiler. Ben de Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ı dahil ettim. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum” dedi.

Bu projede AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ile birlikte kendisi de organ bağışında bulunan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ise; "Bizim organlarımız bir hayata can verir, bir hastaya şifa verir inşallah. Ülkemizde ciddi sayıda organ nakli bekleyen insan var ve bizler de bu anlamda sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduk. Tüm hemşerilerimizi Organ Bağışı Kampanyasına davet ediyorum" şeklinde konuştu.