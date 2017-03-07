Haber: BMA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanı ülkemizde Türk kadınları için dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlanmış; bu süreçte Türk kadınları siyasetten sanata, eğitimden yargıya kadar birçok alanda üstün başarılara imza atmıştır. Ülkemizde Türk kadınının elde ettiği bu kazanımları çağa uygun şekilde geliştirmeye yönelik önemli aşamalar kaydedilmiştir.

AK Parti; kadınlarımızı, kızlarımızı, iş hayatında, okul hayatında ve günlük yaşayışta her şeyin üstünde tutarak kişisel hak ve özgürlükler noktasında birçok yeniliği ve değişimi gerçekleştirmiş, kadınlarımıza hak ettiği değeri kazandırmıştır. AK Parti iktidarında her alanda olduğu gibi iş hayatında çalışan kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık gözetilerek birçok yasal haklar yürürlüğe sokulmuştur. Bu noktada geçmişten gelen adaletsiz ve hakları kısıtlayıcı eşitsizlikler ortadan kaldırılmıştır.

Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde, kadın, hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Bir anne olarak, bir eş olarak ya da bir evlat olarak kadın evini, çekip çevirdiği kadar toplumu şekillendiren, toplumu dönüştüren ülkeye istikamet çizen bir varlıktır. Eğer kadın mutluysa toplum mutludur. Eğer kadın huzurluysa ülke huzurludur. Eğer kadın refah içindeyse eğer kadın umut içindeyse toplum da o kadar refah içinde, gelecekle ilgili olarak o kadar umut içindedir. Kadınlarını ihmal eden, kadınlarını aşağılayan, öteleyen, dışlayan, kadınlarına ikinci sınıf varlık muamelesi yapan hiçbir toplumun hiçbir alanda ilerlemesi asla mümkün değildir.

Günümüzde tüm yasal düzenlemelere rağmen ne yazık ki kadınlarımız, kızlarımız insanlık nasibinden yoksun bedbahtlar tarafından şiddete uğramakta, maalesef cinayetlere maruz kalmaktadır. Bu vahim tablo yüreğimizi derinden yaralamakta, toplumsal huzurumuzu sarsmaktadır. Şiddete maruz kalarak hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımıza, kızlarımıza bir kez daha Allah’tan Rahmet diliyoruz. Kadınlarımıza kalkan elleri, onlara yapılan her türlü şiddeti, tacizi ve cinayetleri bir kez daha lanetliyoruz.

Bütün bu duygularla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, başta dünyanın dört bir tarafında çocuklarıyla savaşın ortasında kalan ve çeşitli nedenlerle mağduriyet yaşayan kadınlar olmak üzere bütün insanlar için yaşanabilir, ayrımcılıkların olmadığı bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı.