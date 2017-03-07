banner128

banner101

07 Mart 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Doğanay; "Eğer kadın huzurluysa ülke huzurludur"

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay bir mesaj yayınladı.

    07 Mart 2017 Salı 09:00
    Bu haber 49 kez okundu
    Doğanay;

    Haber: BMA

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanı ülkemizde Türk kadınları için dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlanmış; bu süreçte Türk kadınları siyasetten sanata, eğitimden yargıya kadar birçok alanda üstün başarılara imza atmıştır. Ülkemizde Türk kadınının elde ettiği bu kazanımları çağa uygun şekilde geliştirmeye yönelik önemli aşamalar kaydedilmiştir.

    AK Parti; kadınlarımızı, kızlarımızı, iş hayatında, okul hayatında ve günlük yaşayışta her şeyin üstünde tutarak kişisel hak ve özgürlükler noktasında birçok yeniliği ve değişimi gerçekleştirmiş, kadınlarımıza hak ettiği değeri kazandırmıştır. AK Parti iktidarında her alanda olduğu gibi iş hayatında çalışan kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık gözetilerek birçok yasal haklar yürürlüğe sokulmuştur. Bu noktada geçmişten gelen adaletsiz ve hakları kısıtlayıcı eşitsizlikler ortadan kaldırılmıştır.

    Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde, kadın, hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Bir anne olarak, bir eş olarak ya da bir evlat olarak kadın evini, çekip çevirdiği kadar toplumu şekillendiren, toplumu dönüştüren ülkeye istikamet çizen bir varlıktır. Eğer kadın mutluysa toplum mutludur. Eğer kadın huzurluysa ülke huzurludur. Eğer kadın refah içindeyse eğer kadın umut içindeyse toplum da o kadar refah içinde, gelecekle ilgili olarak o kadar umut içindedir. Kadınlarını ihmal eden, kadınlarını aşağılayan, öteleyen, dışlayan, kadınlarına ikinci sınıf varlık muamelesi yapan hiçbir toplumun hiçbir alanda ilerlemesi asla mümkün değildir.

    Günümüzde tüm yasal düzenlemelere rağmen ne yazık ki kadınlarımız, kızlarımız insanlık nasibinden yoksun bedbahtlar tarafından şiddete uğramakta, maalesef cinayetlere maruz kalmaktadır. Bu vahim tablo yüreğimizi derinden yaralamakta, toplumsal huzurumuzu sarsmaktadır. Şiddete maruz kalarak hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımıza, kızlarımıza bir kez daha Allah’tan Rahmet diliyoruz. Kadınlarımıza kalkan elleri, onlara yapılan her türlü şiddeti, tacizi ve cinayetleri bir kez daha lanetliyoruz.

    Bütün bu duygularla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, başta dünyanın dört bir tarafında çocuklarıyla savaşın ortasında kalan ve çeşitli nedenlerle mağduriyet yaşayan kadınlar olmak üzere bütün insanlar için yaşanabilir, ayrımcılıkların olmadığı bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: 8, Mart, Dünya, Kadınlar, Günü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞARKILARLA TUGAYIMIZDA BULUŞTUK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Atom bombası
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TABİATIN KALBİNDE “ÇEVRECİ” OLMAK…İŞTE BU!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ “EVET” İÇİN SÖYLEDİKLERİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım PALAVRAYI BIRAK İMAM'A BAK!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARDAN ÇEKİNMEMELİYİZ
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129