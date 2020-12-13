Doğanay, Erdoğan’dan yardım istedi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu’daki yaylacılık kültürünün Türkiye’de başka hiçbir ilde olmadığını belirten Doğanay; “Bolu’da her köyün yaylası vardır. Çünkü bizim kültürümüzde, sosyal yaşamımızda yaylacılık kadimden gelen, dedelerimizden bize mirastır. Yaylaların talan edilmesine, villalaşmasına bizler de karşıyız. Ama burada köylümüzün, hayvancılık yapan yaylacılarımızın hakları korunarak bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

Video konferansla gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının Kasım ve Aralık ayı oturumunda özel söz alarak yayla evleri konusunu gündeme getiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; Bolu köylüsünün ve çiftçisinin haklarının korunarak yaylalarda bir çözüm yolunun bulunması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım talep etti.

Kasım ayı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bolu’da yaşanan yayla evleri sorunu hakkında bilgilendirme yaparak yardım talep eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, konunun takipçisi olarak Aralık ayı toplantısında da yayla evleri hakkında özel söz alarak, Bolu’da yaşananları aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a durumu aktaran Doğanay; Bolu’daki yaylacılık kültürünün diğer illerden çok farklı olduğunu belirterek, yardım talebinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Doğanay; “Bolu’da her köyün bir yaylası vardır. Çünkü bizim kültürümüzde, sosyal yaşamımızda yaylacılık kadimden gelen, dedelerimizden bize mirastır. Ama bizdeki yaylacılık kültürü yaylaları talan etmek üzerine kurulmamıştır. Bolu’da böylesine zengin bir orman yapısı varken, orman ve ağaç sanayinin gelişmediği tek il de Bolu’dur. Çünkü bizim insanımız kaçak kesim yapmaz, ormanını korur. Kısacası Bolu’da yaşayan her insan için yayla, olmazsa, olmazdır. Mutlaka son yıllarda bu noktada bazı suiistimaller olmuş, betonlaşma ve villalaşmalar yaşanmıştır. Ama bundan bizler de Bolu Halkı da son derece rahatsızdır. Bolu Halkı da bu tür yapıların yıkılmasını istemektedir. Yaylaların talan edilmesine bizler de Bolu insanı olarak karşıyız. Fakat bu sorunun kanunlarla düzenlenerek; köylümüze, hayvancılıkla uğraşan çiftçimize zarar vermeden çözüme kavuşturulması için gerekli talimatları vermesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ettik. Sağolsunlar; Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli hassasiyeti göstererek; ilgili Bakanlıklara talimat verdi ve konunun üzerinde daha derinlemesine irdelenerek durulmasını söyledi” ifadelerini kullandı.