Doğanay, “Ey Tanju Özcan”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan’ın “Kim Belediye Başkanı seçilirse seçilsin, Belediyeye Aynı para gelecek, 5779 sayılı kanun çerçevesinde İller Bankası payı nüfusa göre gelmektedir, kimse kimseyi kandırmasın” açıklamasına AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’dan sert tepki geldi.

“EY! TANJU ÖZCAN”

AK Parti İl Başkanı Doğanay Özcan’a tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sözün sonunu baştan söyleyelim; Ey! Tanju Özcan, Bolu Belediyesine gelen paylardan haberin var mı? 2019 Şubat ayında Bolu Belediyesine gelen İller Bankası Payı 4 milyon 303 bin TL. Bu para ile personel giderlerini bile karşılayamazsınız. Cari giderleri ne ile karşılayacaksın, büyük projeleri ne ile gerçekleştireceksin? Tanju Özcan’ın bahsettiği, Belediyelere adil pay dağıtımını sağlayan 5779 Sayılı kanunu, 2008 yılında, CHP’nin muhalefetine rağmen, AK Parti çıkarmıştır. O kanun, beceriksiz Belediye Başkanları yüzünden, Belediye personeli mağdur olmasın, maaşlarını alabilsin diye AK Parti tarafından çıkarılmış bir kanundur. Yalnızca o kaynağa güveniyorsanız, yeni kaynak üretmekle ilgili bir yeteneğiniz ve çabanız yoksa vay Bolu’nun haline!

KAYNAK, İŞ YAPANA, PROJE ÜRETENE VERİLİR

CHP adayı Tanju Özcan 1999-2004 yılları arasında Bolu Belediyesini yöneten Encümen üyesiydi. Gençler hatırlamadıkları için bu arkadaş bol keseden atabiliyor. O zamanki partisi DSP’nin iktidar olduğu zamanda bile Bolu’ya hiçbir kaynağı getiremeden, hiçbir eseri kazandıramadan, Bolu Belediyesini, bu günkü rakamlarla 150 Milyonluk SSK ve Vergi Borçları ile bırakıp gitmişlerdir. Bu rakama esnafa olan borçlar ile diğer borçlar dahil değildir. Tek kaynakları İller Bankası Payı olduğu için, 16,5 milyonluk hayali bütçelerinin gerçekleşme oranı %16, personel gideri de % 98,5’tu. Bu tabloyu bırakmış olanlar, Bolu Belediyesine AK Partinin Ankara’dan aktardığı diğer kaynakları büyük bir iştahla beklemektedirler. Kaynak, iş yapana, proje üretene verilir. Bugüne kadar herhangi bir proje üretememiş, alt yapıya çivi dahi çakmamış olanlar, AK Partinin yapmış olduğu hizmetlerin, sanki kendiliğinden olduğu gafleti içerisindedirler.

ANLAMASI İMKANSIZDIR

Tanju Özcan’ın ufku ancak İller Bankası Payı kadar olduğu için, büyük projelerin, kapı kapı dolaşarak, kaynak bularak gerçekleşeceğinden haberi yoktur. Kaynak bulmak da ancak ve ancak Ankara’da Hükumet nezdinde, İstanbul’da iş dünyası camiasında kurduğun saygın ikili ilişkiler sayesinde mümkündür. Bugün, kendi CHP Genel Merkezinden bir şey istese kabul görmeyecek birisinin, Ankara’dan kaynak getirme meselesini anlaması da imkansızdır.

KAYNAK ÜRETME VİZYONU BEKLEMEK ABESLE İŞTİGALDİR

Karadere Suları Projesi, Pis Su Arıtma Tesisi, Bolu Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Çöp Gazından Elektrik Üretme Tesisi, Hayvan Hastanesi ve daha birçok tesis Bolu’ya İller Bankası Payı’ından değil, Ankara’dan ilave kaynak üretimi ile kazandırılmıştır. Ayrıca Doğal Gaz, İller Bankası Payı ile getirilmedi, Valilik Binasını inşa ettiğimiz ödenek, İller Bankası Payı ile getirilmedi, Karaçayır’a yapılan Kapalı Spor Salonu, Atletizm Pisti, Kamp Eğitim Merkezi, Gümrük Müdürlüğü, TOBB Lisesi, Üniversiteye Yeni Fakülteler İller Bankası Payından kazandırılmamıştır. Ayrıca SGK ile anlaşılarak, bu günkü rakamla 60 milyonluk borç, arsa karşılığı mahsuplaşılmıştır. Bunları İller Bankası Payı zihniyeti ile yapamazsın. 3 Yıl Encümenlik, 10 Yıl Belediye Meclis üyeliği, 8 Yıl Milletvekilliği yaptığını söyleyen birisinin, Bolu’ya yapılan hizmetleri engellemek için dava açmaktan başka kazandırmış olduğu tek bir eser yokken, ondan kaynak üretme vizyonu beklemek abesle iştigaldir.”